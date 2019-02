Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce reprezentantii Telekom s-au declarat surprinsi de faptul ca Pro TV si-a anuntat telespectatorii ca s-ar putea sa iasa din retelele Telekom si NextGen, postul de televiziune explica situatia.

- PRO TV isi informeaza publicul, intr-un comunicat, in legatura cu posibilitatea ca programele sale sa nu mai fie disponibile abonatilor Telekom incepand cu 1 martie, mentionand ca aceasta situatie este cauzata de refuzul Telekom si NextGen, in pofida numeroaselor incercari ale PRO TV, din ultimele…

- Telekom a transmis o scrisoare deschisa in care acuza postul Pro TV ca a denigrat si a calomniat compania printr-o tactica brutala, referindu-se la faptul ca postul a rulat agresiv un anunt potrivit caruia ar putea iesi din retelele Telekom si NextGen incepand cu data de 1 martie.

- PRO TV iși informeaza publicul in legatura cu posibilitatea ca programele sale sa nu mai fie disponibile abonaților Telekom incepand cu 1 martie. “Aceasta situație este cauzata de refuzul Telekom și NextGen, in pofida numeroaselor incercari ale PRO TV, din ultimele 11 luni, de a semna un nou contract,…

- In acest context, Pro TV sustine ca este posibil ca incepand cu data de 1 martie canalele sale sa nu mai fie disponibile abonatilor din retelele Telekom si NextGen. Toate celelalte retele ar urma sa difuzeze in continuare canalele PRO TV. Cititi materialul integral pe hotnews.ro

- Veste deloc buna pentru clienții acestor rețele! PRO TV a informat deja telespectatorii ca, incepand cu 1 martie 2019, posturile de televiziune ale trustului ar putea sa nu mai fie recepționate in rețelele Telekom și NextGen. Din fericire, restul rețelelor vor continua sa difuzeze canalele PRO TV.

- LPF se mentine pe pozitii de forta si anunta ca nu accepta sa negocieze sub cele 34,1 milioane anual pentru meciurile de Liga 1, in timp ce televiziunile propun bani mai putini si alternative privind comercializarea drepturilor. Actualul contract se va incheia la finalul lunii mai, cand se…

- In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile și completarile ulterioare, Primaria Municipiului Bacau cu sediul in Bacau, str. Marașești, nr. 6, telefon 0234581849, intenționeaza sa solicite de la A.N. Apele Romane – ABA... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.