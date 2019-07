Data 23.07.2019 Anunt privind finalizarea proiectului LIDERMED PLUS Tipul materialului: Anunt de presa Titlul proiectului: Inființare centru de diagnostic in stațiunea balneo-climaterica Olanești Numele beneficiarului: LIDERMED PLUS SRL Obiectivele proiectului Obiectivul general este reprezentat de implementarea proiectului ”Infiintare centru de diagnostic in statiunea balneo-climaterica Olanesti” in Regiunea Sud-Vest Oltenia prin achiziția de echipamente noi pentru dezvoltarea serviciilor […]