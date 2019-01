Anunţ pentru toţi şoferii din România. Apare o nouă asigurare. Este fără precedent Desi spun ca nu vor da detalii pana la lansarea oficiala a produsului, reprezentantii Allianz Țiriac, firma care a conceput pachetul, au aratat ca este vorba despre un produs din zona auto, destinat persoanelor fizice. " Pregatim un nou produs de asigurare auto menit sa simplifice viata clientilor din perspectiva acoperirilor oferite. In acest moment, produsul se afla intr-un proces de testare si va fi lansat in perioada urmatoare.", au transmis, pentru Capital, cei de la Allianz Țiriac. Potrivit unor surse din piata, dar si din zona supravegherii, noul produs va fi construit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

