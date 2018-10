ANUNȚ pentru operatorii economici din Gorj! Se SCHIMBĂ de la 1 NOIEMBRIE! Casele de marcat cu jurnal electronic au devenit obligatorii pentru operatorii economici mari și mijlocii incepand cu data de 1 septembrie. In cazul micilor afaceri prevederea intra in vigoare de la data de 1 noiembrie. Reprezentanții Ministerului Finantelor Publice spun ca aceste masuri sunt luate pentru a reduce evaziunea fiscala și pentru a asigura un … Articolul ANUNȚ pentru operatorii economici din Gorj! Se SCHIMBA de la 1 NOIEMBRIE! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

- Fiscul va trimite proaspeților insuraței formulare pentru a trece fiecare detaliu economic in raport cu sumele pe care le dau formațiilor, fotografiilor și restaurant. Relațiile economice din trecut trebuie trimise de la cheltuielile casatoriei civile și religioase, cu PFA, furnizorii de servicii de…

- O tanara din Targu-Jiu cere ajutor pe Facebook, pentru prinderea unui barbat imbracat cu o camașa alba și cravata. ”Atenție sporita! Astazi ( 28 august) in Targu-Jiu, in jurul orei 18.00, acest individ a inșelat mai mulți comercianți. Dorește sa i se schimbe o anumita suma de bani și, prin tehnici de…

- Inspectoratul General al Poliției Romane organizeaza concurs pentru ocuparea funcției de șef al Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Gorj, la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate Craiova, cu recrutare din sursa interna. In luna aprilie a acestui an, comisarul-sef de politie…

- O caruța a fost lovita de tren, in urma cu puțin timp, in comuna Barbatești. Persoana care se afla in atelaj, un barbat de 60 de ani, a decedat. Articolul FOTO: Accident feroviar la Barbatești apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Lansarea portalului web ro-alert.ro reprezinta o noua etapa in procesul de punere in funcțiune a aplicației RO-ALERT de avertizare și alarmare a populației in situații de urgența. Informarea populației privind funcționarea aplicației RO-ALERT este necesara pentru continuarea testelor la nivel regional…

- Din primele informații au fost implicate trei mașini printre care și un taximetrist. In urma accidentului de la Parcul Central din Targu Jiu o victima a ajuns la spital, conștienta. Articolul UPDATE! Trei mașini implicate in accidentul de la PARC! O VICTIMA a ajuns la spital! FOTO apare prima data…

- Ministerul Finanțelor Publice, prin Școala de Finanțe Publice și Vama (SFPV), vine in sprijinul operatorilor economici care vor sa aplice pentru obținerea unor finanțari prin H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de avand ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major in economie.…