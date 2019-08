Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a anunțat, oficial, ca Gheorghe Dinca a recunoscut ca a incinerat-o și pe Luiza Melencu.”A indicat un sac cu oase arse si cenusa. El asa a declarat ca este trupul Luizei. Deocamdata nu ne putem pronunta. A precizat ca folosit aceeasi metoda. Nu avem indicii ca sunt mai multe victime.…

- Anchetatorii au reluat vineri, la o saptamana de la inceperea perchezitiilor, cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta acestuia, el fiind suspect in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Dinca a fost adus la Caracal vineri dimineata,…

- Un parc dedicat Alexandrei Maceșanu va fi amenajat in fața școlii din Dobrosloveni, localitatea natala a adolescentei de 15 ani care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca. In incinta acestuia va fi ridicat un bust in marime naturala al adolescentei. Edilul Gheorghe Tudorașcu a dat detalii despre inițiativa…

- Un miting "in memorian" organizat de elevi si alti tineri din Caracal a fost autorizat sa aiba loc miercuri seara, in municipiu, participantii urmand sa se deplaseze la sediul Politiei Caracal, la sediul Primariei si apoi in zona casei lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani suspectat ca le-ar…

- Avocatul Bogdan Alexandru, aparatorul numit din oficiu al lui Gheorghe Dinca, spune ca probatoriul in cazul Luizei Melencu, fata rapita in luna aprilie, este „foarte subțire” și se bazeaza in mare parte pe recunoaștere.Intrebat, marți, la Curtea de Apel Craiova, daca exista probe in ceea ce…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca a ucis doua tinere, pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a indicat anchetatorilor DIICOT unde se afla si trupul Luizei, dupa ce a spus ca trupul Alexandrei se afla in raul Olt. Astfel, potrivit unor surse DIICOT, Gheorghe Dinca a declarat…

- Procurorul sef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, a declarat duminica seara, la Craiova, ca in cadrul anchetei inculpatul Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesan, de 15 ani, pe data de 25 iulie, in jurul orei 12,00, atunci cand a surprins-o cu telefonul in mana si ulterior i-a…

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza. Potrivit surselor G4Media.ro, barbatul a spus ca dupa ce le-a omorat pe cele doua tinere, le-a ars. De asemenea, fostul mecanic auto din Caracal a recunoscut ca pe Alexandra a ucis-o dupa ce și-a dat seama ca tanara de 15 ani…