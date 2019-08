Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista date care sa indice existența unui risc radiologic pentru populația Romaniei, arata, intr-un comunicat comun, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta, Comisia pentru Controlul Activitaților Nucleare și Agenția pentru Protecția Mediului. „​In ceea ce privește informațiile aparute in spațiul…

- Jandarmii harghiteni au intervenit din nou, sambata noaptea, pentru indepartarea unei ursoaice cu doi pui, a carei prezenta a fost semnalata in zona Garii din statiunea Baile Tusnad, localnicii si turistii fiind avertizati printr-un mesaj Ro-Alert. Animalul a fost vazut in apropierea containerului…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a trimis, in noaptea de vineri spre sambata, doua mesaje Ro-Alert turistilor si localnicilor din Baile Tusnad, dupa ce s-a semnalat prezenta unor ursi in statiune. Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina Ciobotariu,…

- "Am atentionat, printr-o circulara, conducerile unitatilor administrativ-teritoriale cu privire la masurile pe care trebuie sa le aplice in fiecare localitate pentru combaterea tantarilor. Urmeaza ca institutiile cu responsabilitati in domeniu sa controleze modalitatea in care primarii si consiliile…

- INCREDIBIL… Seful avizarilor din Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, lt. col. Veronica Ursachi, a devenit inamicul public nr. 1 al primarilor si oamenilor de afaceri din judet, pentru bataia de joc la care sunt supusi toti cei care apeleaza la ea. Ajuns la limita disperarii, un om de afaceri a…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Nicolae Iorga" al Judetului Botosani a desfasurat astazi, in poligonul militar Copalau, o sedinta de distrugere a munitiilor ramase neexplodate, descoperite pe raza judetului Botosani.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al Judetului Vsalui a transmis raportul intocmit dupa decesul pacientului la care nu a mai ajuns ambulanta ramasa impotmolita in noroi.Potrivit ISU Vaslui, in data de 25.05.2019, prin numarul unic 112, la ora 05.55 s a primit un apel prin care se…