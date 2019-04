Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis poate participa la campanie si poate promova referendumul national consultativ cu privire la probleme de interes national, neexistand nicio interdictie in acest sens in niciun act normativ, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele AEP, Florin Mituletu-Buica. …

- Presedintele Klaus Iohannis poate participa la campanie si poate promova referendumul national consultativ cu privire la probleme de interes national, neexistand nicio interdictie in acest sens in niciun act normativ, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele AEP, Florin Mituletu-Buica. "Nu…

- "Ma voi implica total in aceasta campanie. Si in carucior cu rotile si tot le conduc campania. Merg peste tot. Hai sa nu exageram. Am doua hernii, una cervicala, una lombara. Nu vreau sa ajung la cutit si vom incepe un program de recuperare, fizioterapie, kinetoterapie, inot. Am facut infiltratii.…

- Nici nu a apucat bine presedintele sa vesteasca, de la Cotroceni, ca va retrimite in Parlament proiectul bugetului pe acest an, ca deputatul PSD a replicat ca in ciuda oricarei critici, bugetul “se sustine”. “Ii vom retrimite legea astfel incat a doua oara, in zece zile, sa fie obligat sa o promulge”,…

- „Economia naționala merge bine in guvernarea PSD. Analiza din Ziarul Financiar da peste nas tuturor celor care contesta capacitatea PSD de a conduce Romania. Cifrele nu mint și nu fac politica! Iar adevarul e ca economia ar fi mers și mai bine daca Iohannis nu ar fi bagat tot timpul bețe-n roate guvernarii…

- PSD a reacționat la declarația de presa facuta la Cotroceni privind bugetul pe 2019, acuzand ca președintele Iohannis nu face altceva decat sa ”bage bețe-n roate” coaliției de guvernare. „Singurul...

- Dupa cum era de asteptat, social-democratii nu au lasat fara replica recentul mesaj exprimat de la Cotroceni, prin intermediul purtatorului de cuvant al presedintelui Iohannis. Mai exact criticilor in rafala la adresa PSD-ului si a Guvernului, pe tema bugetului ajuns pe masa presedintelui, pentru pormulgare.…

- La cateva ore dupa ce s-a aflat ca instanta, in speta Curtea de Apel Bucuresti, a dat o decizie executorie, dar nu definitiva, prin care se suspenda decretul privind prelungirea mandatului generalului Niuca in fruntea Statului Major al Apararii, ministerul condus de catre Gabriel Les a venit cu precizari.…