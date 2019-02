Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua a postat pe rețelele de socializare un mesaj in care le mulțumește oamenilor pentru mesajele pe care le trimit, fie ca o plac fie ca nu. In postarea de pe Facebook, Carmen de la Salciua susține ca oamenii traiesc in ”epoca razbunarii” și reacționeaza in acest mod pentru a se apara,…

- Andreea Ibacka a nascut in urma cu 2 luni și arata extraordinar! Vedeta a venit la „Agenția VIP” și a povestit totul despre viața de mamica, dar și despre planurile de viitor pe care le are, alaturi de Cabral.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca nu se pricepe la politica și spune ca vrea in urmatoarea perioada sa se ocupe de problemele administrative ale Bucureștiului.„Imi dau seama ca ma pricep din ce in ce mai puțin la politica, in ultima perioada. Cred ca ma las de tot de…

- Hypermarketul Carrefour din incinta mall-ului NEPI se va deschide pe 5 decembrie. In vara aceatui an, Carrefour a anuntat ca recruteaza 300 de persoane la Satu Mare, pentru magazinul din incinta mall-ului NEPI. Va reamintim ca mall-ul NEPI isi va deschide portile in data de 5 decembrie, potrivit…

Proiectul "Imbunatațirea eficienței energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din Campia Turzii", cod SMIS 115931, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,...

- Giedrius Arlauskis (30 de ani) nu face parte din lotul Lituaniei pentru meciul cu Romania. Portarul campioanei Romaniei, care nu a mai jucat la naționala de 3 ani, a anunțat in presa lituaniana faptul ca i-a cerut selecționerului sa nu mai fie chemat. "I-am zis antrenorului sa nu ma mai cheme la naționala,…

- Alina Sorescu si Alexandru Ciucu s-au casatorit in urma cu opt ani si formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Au impreuna doua fetite si o casnicie asa cum si-au dorit. Artista a dezvaluit ce surpriza ii face sotul ei, in fiecare an, cu ocazia aniversarii lor. „Am primit un inel, asa…