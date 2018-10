Stiri pe aceeasi tema

- Telespectatorii emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” și, implicit, Gabriela Cristea, au trait un șoc emoțional astazi, in emisiunea frumoasei moderatoare. Claudiu și Maria, foști participanți din gradena se vor casatori și așteapta un copil.

- Frumoasa prezentatoare de la “Te iubesc de nu te vezi” a facut o marturisire din intimitatea familiei sale, care i-a intristat pe fanii sai. In ciuda veștii neplacute, Gabriela Cristea avea un tonus foarte bun la inceputul emisiunii pe care o modereaza la Antena Stars, iar soțul ei i-a facut o surpriza…

- Gabriela Cristea a trait momente de groaza in cadrul emisiunii “Te iubesc de nu te vezi” impreuna cu toți cei prezenți in platou! Roxana, una dintre concurentele show-ului, a lesinat in direct. Totul s-a petrecut atat de repede, incat incidentul a luat prin surprindere pe toata lumea. Toate astea mai…

- Un an a implinit fetița Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, iar cei doi au dat mare petrecere. Taierea moțului nu are o semnificație aparte, dar este un bun prilej de a sarbatori cu fast implinirea primului an de viața al copilului. Iar cele doua vedete, alaturi de nașii Victoriei, nu au ratat ocazia.…

- Emisiunea de astazi, “Te iubesc de nu te vezi“, prezentata de Gabriela Cristea a inceput cu un mare scandal, iar soția lui Tavi Clonda a fost nevoita sa paraseasca emisiunea. Totul a inceput de la Claudiu și Maria, dupa ce au spus ca au o aventura și au fost puși la zid de toți participanții. […] The…

- Edi:ia de astEzi a emisiunii ~Te iubesc de nu te vezi a inceput cu un mare scandal in platou! DupE ce au spus cE au avut o aventurE, Claudiu "i Maria sunt pu"i la zid de to:i participan:ii "i chiar de cEtre spectatori, iar Gabriela Cristea a pErEsit platoul emisiunii sale, fErE sE in:eleagE ce anume…

- Ministrul de Interne Carmen Dan i-a vizitat pe jandarmii internați in spital și a vorbit despre starea lor de sanatate. Se pare ca starea de sanatate a jandarmeriței care a fost batuta de huligani in Piața Victoriei nu este atat de grava. ”Ștefania este bine, toți vor fi externați maine. Starea ei…

- Gabriela Cristea are problem de sanatate, iar anunțul l-a facut chia rea, in direct, in emisiunea ei, chiar in fața telespectatorilor. In emisiunea Gabrielei Cristea a venit Mario, pentru a o cunoaște pe Cornelia. Barbatul a povestit ca a avut mari probleme cu kilogramele in plus, iar acesta a fost…