- Ultima ora! Guvernul decide daca se mai schimba ora și, astfel, daca Romania va mai trece la ora de iarna, incepand de anul viitor. In ultimul weekend din luna octombrie, respectiv in noaptea de 27 spre 28 octombrie, Romania va trece oficial la ora de iarna. Ora 4:00 va deveni ora 3:00, fiind cea mai…

- Societatea, S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A., cu sediul in municipiul Targoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, cod poștal 130105, fax: 0245/611389, 0728/878767, tel: 0245/612816, e-mail: [email protected], numar de inmatriculare J15/172/27.05.1998, cod unic de inregistrare RO10638988,…

- S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A. organizeaza in data de 02.10.2018, ora 12:00, licitație competitiva avand caobiect„Prevenirea și combaterea inzapezirii drumurilor județene, Zona Titu – Corbii Mari – Lungulețu – Racari, L =130,988 km, inperioada 2018-2021”și incondițiile convenite in prezentul…

- R & I GROUP S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar al S.C. GASTRO MEAT S.R.L., organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea in bloc Imobil situat in Comuna Corbii Mari, jud. Dambovita

- Societatea S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A., cu sediul in municipiul Targoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, cod poștal 130105, fax: 0245/611389, 0728/878767, tel: 0245/612816, e-mail: [email protected], numar de inmatriculare J15/172/27.05.1998, cod unic de inregistrare RO10638988,…

- Societatea S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A., cu sediul in municipiul Targoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, cod poștal 130105, fax: 0245/611389, 0728/878767, tel: 0245/612816, e-mail: [email protected], numar de inmatriculare J15/172/27.05.1998, cod unic de inregistrare RO10638988,…

- Se spune ca ințeleptul iși face iarna car și vara sanie, dar va amintiți problemele legate de deszapezire din ultima iarna? La vremea respectiva, Primaria Timișoara avea contracte pentru acest serviciu. Ele au expirat insa in aprilie, iar noua licitație nu a fost inca lansata. In trei luni ar putea…

- Primaria Municipiului Bacau – Directia Pietelor organizeaza licitatie publica deschisa, organizata in condițiile legii, pentru: A – inchirerea a cinci spații aflate in incinta halei de pește carne a Pieței Centrale din Bacau, str.Pieței... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.