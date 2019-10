Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Buzau anunta utilizatorii din municipiul Buzau ca, in data de 11.10.2019, se va intrerupe alimentarea cu apa potabila, in intervalul orar 09:00-14:00, in cartierul Orizont din municipiul Buzau. Masura este necesara pentru reabilitarea retelei de distributie a apei, in vederea montarii…

- Compania de Apa Buzau anunta intreruperea alimentarii cu apa potabila, in data de 11.10.2019, in intervalul orar 09:00-13:00, la urmatoarele blocuri din municipiul Buzau: 6A si 8F, arondate la PT 25 – Unirii, A11 B, arondat la PT 41 – Mioritei, si B5B, alimentat de PT 7- Brosteni. Intreruperea este…

- Compania de Apa Buzau anunța ca joi, 03.10.2019, in intervalul orar 15:00-17:00, s-a intrerupt alimentarea cu apa potabila pe strazile Basca Mare și Basca Mica, din municipiul Buzau. Masura a fost necesara pentru conectarea retelei noi la cea veche existenta. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat,…

- Compania de Apa Buzau anunța utilizatorii de pe strazile Spiru Haret, Traian Vuia și Bd. Mareșal Averescu din mun. Buzau ca joi, 03.10.2019, la Punctul Termic 33 din municipiul Buzau va fi montat un grup de pompare cu parametri superiori de functionare. Prin urmare, in intervalul orar 09.00 – 16.00,…

- Compania de Apa Buzau anunta intreruperea alimentarii cu apa potabila, in data de 02.10.2019, in intervalul orar 09:00-13:00, la urmatoarele blocuri din municipiul Buzau: – B12, arondat la PT B11 – Unirii; – A3, arondat la PT 29 – Nicolae Balcescu; – 14A, arondat la C.T. 2 – Micro IV; – 27B, sc. A,…

- Compania de Apa Buzau informeaza ca marti, 01.10.2019, alimentarea cu apa potabila va fi intrerupta, in intervalul orar 13:00-14:00, pe bulevardul Nicolae Balcescu, fiind afectati consumatorii situati intre strada Nicolae Titulescu si strada Colonel Ion Buzoianu. Masura este necesara pentru efectuarea…

- Compania de Apa Buzau anunta utilizatorii de pe strazile: Bicaz, Gheorghe Iacob si Visinului din municipiul Buzau ca in data de 30.09.2019 se va intrerupe alimentarea cu apa potabila, in intervalul orar 08:00-14:00 Masura este necesara pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta (conectare retea noua…

