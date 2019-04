Stiri pe aceeasi tema

- In vacanta de Paste si 1 Mai, politisti din judetul Alba vor actiona cu efective suplimentare, pentru asigurarea ordinii si linistii publice si pentru prevenirea oricaror fapte antisociale, transmite IPJ Alba. Peste 160 de politisti vor fi pregatiti, zilnic, sa intervina in caz de nevoie, iar pe sosele…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Valcea, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat, marti, sapte perchezitii in Ramnicu Valcea, Chiajna - judetul Ilfov, Novaci, Targu Jiu si in Bucuresti. "Actiunea a vizat locuintele a sapte barbati, cu varste…

Adrian Marincean: Unde ai copilarit? Maria C. VITAN: M-am nascut la București, iar copilaria pana la varsta de opt ani am petrecut-o in comuna 1 Decembrie județul Ilfov și la bunici in Comana...

- Sorina Pintea nu a dorit sa dea nume de unitati medicale de pe lista celor in care s-ar fi gasit neconcordante in privinta dezinfectantilor folositi. Dupa ce a anuntat -pe fondul perchezitiilor care s-au facut, marti dimineata, in Bucuresti, Prahova si Ilfov, la firme ce produc, importa si comercializeaza…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost, in februarie 2019, de 1.058.563 persoane, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Din totalul beneficiarilor de indemnizatie sociala inregistrati in septembrie, 872.632 erau pensionari din sistemul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este blocata sambata dupa-amiaza pe DN 1A Bucuresti - Ploiesti, la kilometrul 18+800 metri, pe raza localitatii Buftea, judetul Ilfov, din cauza unui accident produs pe fondul neacordarii de prioritate.…

- Miercuri, mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu vor ramane fara curent electric ca urmare a lucrarilor anuale de reparatii si de intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare ale E-Distributie Muntenia.

- In decembrie 2018, au beneficiat de acest ajutor social 177.364 de persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti, respectiv 25.492, precum si in judetele Cluj (8.967 persoane), Timis (8.162) si Iasi (6.858).La finele lunii, erau suspendati de la plata 16.632 beneficiari,…