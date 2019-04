Anunt incheiere proiect “SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU COLECTAREA SI PROCESAREA DE DATE ANONIME IN INTERIORUL SPATIILOR COMERCIALE” is a post from: Ziarul National Anunt incheiere proiect “SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU COLECTAREA SI PROCESAREA DE DATE ANONIME IN INTERIORUL SPATIILOR COMERCIALE” is a post from: Ziarul National