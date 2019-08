Anunt in toiul noptii. Persoana disparuta in Canalul Midia-Navodari

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp un apelant a solicitat, la telefonul de urgenta 112, un echipaj de pompieri, in municipiul Constanta, pe strada Nicolae Grindeanu, din cartierul Kilometrul 4 5.Potrivit acestuia, in una din ghenele de gunoi, era un catel care trebuia salvat de militari.Pompierii s au conformat…

- Un motoclist a cerut ajutor, duminica seara, spunand ca s-a ratacit in padure, langa localitatea Obarșia din județul Arad. Motoclistul a spus ca este deshidratat și ramane fara semnal la telefon, potrivit Mediafax.Citește și: Explicații facute de Cozmin Gușa! ‘A fost o manifestare exceptionala…

- Politistii din Timișoara au intrat in alerta dupa ce cei de la Serviciul de Investigații Criminale au fost sesizați despre dispariția unei minore, de 16 ani. Conform informațiilor primite, miercuri, la ora 21, Maria Cristina Voicu ar fi plecat de pe strada Piața Aurel Vlaicu din Timișoara, iar pana…

- Aseara, putin peste ora 21.00, s a dat alarma la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Constanta, in urma unui aple venit pe telefonul unic de urgenta 112, si prin care se anunta disparitia unui barbat in mare. Apelantul a indicat ca zona de cautare golful, din Mangalia, in dreptul hotelului…

- Un apel facut prin sistemul unic 112 a dat alarma la pompierii de la ISU Dobrogea Constanta.Apelantul a anuntat, in jurul orei 02.30, ca un catel este cazut intr o groapa, in municipiul Constanta, pe strada IL Caragiale.La locul indicat de acesta a fost trimis un echipaj de la Detasamentul Palas Constanta.Sursa…

- "Fum pe casa scarii la blocul HC 22, din Constanta, strada Zmeurei" Acesta a fost mesajul venit de la un apelant la telefonul de urgenta 112, in urma cu putin timp, pentru salvatorii de la ISU Dobrogea Constanta.In astfel de situatii in scara blocului din Tomis III Zona Graniceri s a creat panica.La…

- Un apel venit in urma cu cateva minute la pompierii de la ISU Dobrogea Constanta anunta ca o persoana, cel putin, este blocata intr un lift din muncipiul Constanta.Apelantul spune ca este nevoie de interventia acestora pe bulevardul Tomis, la iesire din municipiu.Persoana ramasa in lift este deja panicata.La…

- Un incendiu a izbucnit, in urma cu cateva minute, in municipiul Constanta, Cartierul Inel 2. Apelantul a explicat militarilor de la ISU Dobrogea Constanta ca incendiul s a declansat din cauze ce vor fi stabilite ulterior, intr un apartament situat in blocul L26, din strada IL Caragiale.La locul interventiei…