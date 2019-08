Anunț important: s-a stabilit data de la care vor fi plătite pensiile recalculate De saptamana viitoare vor fi platite primele pensii majorate pentru luna septembrie. Vestea a fost data la Antena3 de ministrul Muncii, Marius Budai. Ministrul a asigurat ca pana la data de 1 septembrie toate pensiile majorate sa fie platite. „Majorarea de pensii pentru luna septembrie este deja calculata, deja tot ce inseamna fluturas de pensii The post Anunț important: s-a stabilit data de la care vor fi platite pensiile recalculate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii, Gabriel Leș, a fost surprins seara trecuta circuland in Capitala cu motocicleta. Se pare ca este un impatimit al motoarelor, pasiune pe care ar avea-o din tinerețe. Ministrul apararii a paticipat miercuri seara la o emisiune la Antena 3, dupa care a fost surprins pe strazile din…

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit in exclusivitate pentru DC News și DC Business despre bugetul și pensiile SRI. „O mare parte din bugetul SRI-ului este alocat pentru pensii, deci daca il luam și il dam la o parte, o sa vada intreaga lume ca nu e vreun buget fantastic de mare in zona…

- „Am prevazut majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie. La construcția bugetului am prevazut acest efort suplimentar. Banii sunt in buget, nu avem nicio sincopa in acest moment pentru aceasta prima majorare. In paralel cu tot ce inseamna infrastructura informatica, pentru a putea recupera…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan a declarat, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca este important ca partidul sa dea dovada de ”unitate si consecventa”. ”A fost o sedinta in care absolut toata lumea si-a spus punctul de vedere. Eu cred ca este important ca acest partid sa dea dovada de…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, in emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, ca nu va mai candida pentru o functie de vicepresedinte al Partidului Social Democrat. Carmen Dan a precizand ca, in cazul in care Viorica Dancila va candida…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a vorbit, duminica seara, in emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, despre votul de la alegerile europarlamentare. Ministrul a aratat ca au fost peste 9.200 de semnalari de vot multiplu, unul dintre acestea verificate de polițiști…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a vorbit, duminica seara, la emisiunea ”Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, despre relația cu premierul Viorica Dancila și despre o posibila remaniere. ”E posibil sa existe persoane din partid care vor remanierea mea. Eu nu am plecat niciodata…

- Carmen Dan a vorbit in exclusivitate, duminica seara, in emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, despre condamnarea fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Ministrul afacerilor interne a aratat ca a fost un șoc pentru toata lumea și nimeni nu se aștepta la aceasta decizie. ”Eu…