- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- NEWS ALERT Klaus Iohannis a promulgat bugetul pe 2018. "Sunt multe vulnerabilitati" Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului…

- Dupa ce ieri au circulat informatii in presa legate de o crestere a taxei de pod la Giurgiu, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a venit miercuri cu precizari. Astfel, CNAIR transmite intr-un comunicat remis Ziare.com ca tarifele exprimate in euro pentru utilizarea…

- "Nu vad sensul convocarii unei sesiuni extraordinare. Proiectele pe care le avem in vedere si Directiva europeana are un termen limita care este aprilie 2018 si cred ca in timpul sesiunii normale putem sa abordam aceste lucruri. Nu am discutat inca in coalitie, dar v-am spus punctul mei de vedere",…

- Vasile Dancu, martor la DNA in dosarul Belina: Am fost o data sau de doua ori la pescuit cu Liviu Dragnea Fostul vicepremier Vasile Dancu a fost audiat, joi, in calitate de martor, in dosarul Belina, sustinand ca a fost intrebat de procurori daca stie cine este proprietarul insulei, acesta precizand…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei elaboreaza, in aceasta perioada, propunerea legislativa privind transpunerea Directivei, care va fi depusa la Senat. Procedura prevede ca senatorii sa depuna amendamente, apoi Comisia va elabora un Raport pe care il ca trimite Camerei, care este for decizional.…

- Toader, discutii cu Dragnea si Tariceanu privind transpunerea Directivei privind prezumtia de nevinovatie – surse Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit, joi, la Parlament, unde s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, surse parlamentare mentionand…

- Monica Macovei a pus tunurile pe ministrul Justiției, dupa ce Tudorel Toader a declarat in Comisia speciala condusa de Florin Iordache ca "Guvernul e obligat sa emita OUG" in cazul modificarilor propuse de Coaliție la Codul penal și Codul de procedura penala."Fapte: In luna august 2017, cu…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache dezbate marti, 19 decembrie, modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Șeful DIICOT, D. Horodniceanu, despre modificarea codurilor penale Șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu. Foto: Agerpres. Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a încheiat dezbaterile generale cu privire la Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie. În…

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a luat parte, marți, la deschiderea dezbaterilor din Comisia de modificare a legilor Justiției, legate de implementarea Directivei europene privind prezumția de nevinovație. Horodniceanu a precizat din capul locului ca rolul procurorului nu este sa legifereze,…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil cu amendamente admise la Legea ANI, care prevede ca interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor ANI si la care s-a constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese în perioada 2007-2013 înceteaza…

- Prezent marti dimineata la Comisia speciala de la Parlament, in care se discuta modificarile menit a fi aduse celor doua Coduri Penale, ministrul Toader a adus in discutie ipoteza ca Guvernul sa emita o Ordonanta de Urgenta. Totul, in situatia in care Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei reia, marti, dezbaterile asupra modificarilor aduse Codurilor penale in vederea transpunerii Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European referitoare la prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil cu amendamente admise la Legea ANI, care prevede ca interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor ANI si la care s a constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in perioada 2007 2013 inceteaza de drept. Raportul…

- Plenul reunit a respins cresterea cotelor din impozitul pe venit care merg la bugetele locale Plenul reunit al Parlamentului a respins, luni, amendamentul adoptat vineri in Comisiile de buget-finante privind cresterea cotelor defalcate din impozitul pe venit care merg la bugetele locale. Vicepresedintele…

- Subiectul care a tinut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o finalitate. Caruselul TVA split a pornit cu aplicare universala, amenzi disproportionate si incalcarea legislatiei europene. Initiativele de temperare a acestor reglementari au tinut cateva luni, urmare…

- Modificarile aduse legislatiei penale, in contextul transpunerii Directivei UE privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie, nu sunt propuse doar de parlamentarii de la putere, ci si de cei din opozitie, a afirmat, luni, procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu."Nu sunt propuse…

- Subiectul care a tinut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o finalitate. Caruselul TVA split a pornit cu aplicare universala, amenzi disproportionate si incalcarea legislatiei europene. Initiativele de temperare a acestor reglementari au tinut cateva luni, urmare…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul Justitiei a amanat, luni, din nou dezbaterile la modificarile Codurilor Penale in vederea transpunerii Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, la propunerea presedintelui comisiei Florin Iordache. Florin Iordache a precizat ca dezbaterile se vor…

- Modificarile pe care PSD-ALDE vrea sa le faca in mare graba la Codurile Penale depasesc cadrul directivei europene care este invocata de initiatori, cu toate ca Florin Iordache, presedintele comisiei speciale, neaga acest lucru. PSD-ALDE schimba cu o graba nejustificata Codurile Penale, unele…

- Deputatul USR Stelian Ion, membru in Comisia speciala pentru legile Justitiei, a precizat, joi, referindu-se la amendamentele depuse la Codurile penale, ca PSD-ALDE intentioneaza sa reconfigureze unele infractiuni, scopul fiind acela de a „curata” Parlamentul de dosare. „Ceea ce este cuprins in aceste…

- Guvernul modifica condițiile privind concediul medical pentru parinții care iși insoțesc copiii blonavi in fara țarii. Potrivit Ordonanței de Urgența pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate,…

- Deputatul PSD Florin Iordache a anuntat joi dimineata, la inceputul sedintei comisiei speciale parlamentare pentru legile din sfera justitiei, in care ar fi trebuit dezbatute modificarile propuse la un proiect de transpunere a Directivei privind prezumtia de nevinovatie, ca a convocat sedinta doar pentru…

- Comisia de modificare a legilor justiției merge mai departe, iar in ședința de astazi se va lua in discuție implementarea Directivei UE 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 09.03.2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovație.Citește și: LOVITURA…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache (fost ministru al Justitiei), si-a reluat marti de la ora 09.00 lucrarile pentru modificarile la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, in cadrul careia se propune ca Inspectia Judiciara…

- Liberalul Catalin Predoiu considera ca deputații au adoptat o modificare legislativa care inlatura orice posibilitate a Agentiei Nationale pentru Integritate de a pune in discutie incompatibilitati, interdictii ale parlamentarilor in perioada 2007 - 2013, prevederile aprobate incalcand obligatiile…

- Raport favorabil pe modificarile propuse la Legea 303/2004, in ceea ce privește statutul judecatorilor si procurorilor. Comisia speciala pentru legile justitiei a adoptat in sedinta de miercuri un raport favorabil pe modificarile propuse la Legea 303/2004. Legea…

- Majoritatea PSD-ALDE din Comisia speciala a Parlamentului pentru legile justitiei a respins in sedinta de vineri propriile modificari aduse la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Astfel, parlamentarii PSD si ALDE au votat sa isi abroge toate modificarile privind ...

- Comisia speciala parlamentara privind legile Justiției a decis joi ca președintele Romaniei sa nu mai poata refuza numirea judecatorilor și procurorilor. Astfel, membrii comisiei au abrogat articolul aflat în vigoare din Legea statutului judecatorilor și procurorilor, potrivit…

- Deputatul Calota Ica, declaratie politica: “Apicultura, incotro?” in Politic / Declaratiile politice sunt cunoscute drept instrument aflat la indemana parlamentarilor, prin care acestia isi pot face cunoscute opiniile politice si pot lua atitudine fata de problemele societatii. In cea…

- Comisia juridica din Senat a adoptat, marti, un raport favorabil pentru o propunere legislativa initiata de parlamentari liberali care vizeaza majorarea amenzilor pentru incalcarea unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Senatorul PNL Alina Gorghiu a precizat ca initiativa…

- In expunerea de motive a proiectului legislativ se precizeaza ca avand in vedere problemele sistemului penitenciar din Romania privind supraaglomerarea si conditiile necorespunzatoare de detentie, care au fost constatate pe parcursul mai multor ani de CEDO printr-o serie de hotarari, se impune modificarea…

- Activitatea de turism din Romania va fi centralizata prin intermediul unui sistem informatic, ce urmeaza sa fie implementat in cursul anului 2018, a afirmat, miercuri, Mircea Dobre, ministrul Turismului, in cadrul dezbaterilor din Comisia economica, industrii si servicii a Senatului, informeaza AGERPRES…

- Statul roman va gestiona garantarea serviciilor turistice Autoritațile române lucreaza la crearea unui sistem de garantare a pachetelor de servicii turistice, ce va cuprinde un fond de repatriere, gestionat de catre stat, în condițiile în care, de la 1 iulie…

- Bolcaș spune ca in mod evident, textul de lege care se refera la abuzul in serviciu trebuie modificat. "Ar putea sa existe un prag critic, traductibil in cifre, dar in același timp, gravitatea unei infracțiuni nu se definește numai prin acest prag. Nu numai Curtea Europeana de Justiție, dar…

- O serie de activiști, politicieni și grupuri media doresc modificarea 'legii privind interceptarile', care a trecut prin parlament in iulie și le permite serviciilor de securitate sa stranga informații in secret asupra unor largi paturi ale populației. Legea olandeza obliga guvernul sa organizeze…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, o serie de modificari la Legea 263/2010, potrivit carora pensia de invaliditate si de urmas pot fi cumulate cu venituri obtinute din activitati independente, cumulul nefiind permis insa si celor care s-au pensionat anticipat.…

- Comisia pentru ocuparea fortei de munca a Parlamentului European (EMPL) va incepe curand negocierile cu guvernele tarilor membre ale Uniunii Europene in legatura cu modificarea directivei privind muncitorii detasati, a anuntat miercuri Parlamentul European.Plenul nu a avut obiectii la decizia…

- Parlamentul European dat astazi unda verde inceperii negocierilor cu Consiliul European pe Directiva pentru Detașarea Lucratorilor, un dosar extrem de important pentru Uniunea Europeana și cu implicații semnificative pentru forța de munca din Romania. Vorbind din perspectiva impactului asupra…

- Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) in situatia infiintarii/desfiintarii reprezentantei, impozitul datorat pentru anul de impunere se calculeaza proportional cu numarul de luni de functionare a acesteia si se declara in termen de 30 de zile de la data la care…

- Un nou atac al presei din Marea Britanie la adresa Romaniei, de data aceasta provocat de decizia ministrului justiției, Tudorel Toader, de a elibera mai repede deținuții care au ispașit pedeapsa in condiții necorespunzatoare.Eliberarea deținuților din penitenciarele din Romania a ajuns in…

- Plafonul de inregistrare in scopuri de TVA va fi majorat la 300000 lei de la 1 ianuarie 2018, fața de 220000 lei in prezent. Derogarea a fost acceptata de Consiliul Europei și a fost publicata in Jurnalul Oficial al UE din 14 octombrie 2017. Expertul contabil Mirela Lupu spune ca decizia Uniunii Europene…

- In cazul contribuabililor inactivi, Romania a incalcat Directiva europeana privind TVA Curtea de Justitie a Uniunii Europene a stabilit, pe 19 octombrie, in cauza Paper Consult SRL impotriva DGRFP Cluj ca Romania a incalcat prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind…

- Ministerul Finanțelor Publice a solicitat Comisiei Europene in luna aprilie a acestui an, continuarea aplicarii masurii de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata care permite scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile cu o cifra…

- „Prin exceptie de la prevederile art. 8 alin (1), medicii rezidenti si medicii specialisti pot depune cereri pentru repartizarea locuintelor construite prin programele ANL si dupa implinirea varstei de 35 de ani”, potrivit amendamentului adoptat cu 90 de voturi „pentru”, 0 abtineri si 0 voturi „impotriva”.…

- Decizia de punere in aplicare UE 2017 1855 a Consiliului a fost luata in data de 10 octombrie 2017. Acesta masura speciala de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006 112 CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata este valabila de la 1 ianuarie 2018 si pana la 31 decembrie 2020.Decizia…