Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Darius Valcov, in prezent consilier al premierului Viorica Dancila, anunta ca Romania s-a incadrat in tinta de deficit de 3%."Deficit (cash) 2018 = 2,92% Felicitari valoroasei echipe de la Ministerul Finantelor Publice!#indraznestesacrezi", scrie Valcov pe Facebook.CITEȘTE…

- Conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat pe primele unsprezece luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 26 de miliarde de lei, respectiv 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB), arata datele publicate, vineri seara, de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).Spre…

- Guvernul are bani pentru salarii si pensii, in conditiile in care in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%, sustine Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila. "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei.…

- Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 20,9 miliarde lei, respectiv 2,2% din Produsul Intern Brut (PIB), arata datele afisate joi de Ministerul Finantelor Publice (MFP).Deficitul bugetar din perioada…

- "Executia bugetara pe primele noua luni arata atentia acordata investitiilor si onorarii angajamentelor Guvernului de a creste veniturile populatiei. Investitiile au ajuns la 15,2 miliarde lei, cu 25,7% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut. In aceasta perioada, au intrat in economie…

- Conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din Produsul Intern Brut (PIB), conform datelor publicate marți de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), conform Mediafax.In…

- Imediat dupa ce si-a incheiat discursul in Parlamentul European, premierul Viorica Dancila a fost felicitata de colegii de partid. "Felicitari premierului Viorica Dancila pentru discursul de astazi din Parlamentul European! Pentru curajul de-a spune lumii intregi adevarul despre Romania și…

- Felicitari pentru ca a avut curajul de a spune adevarul despre Romania in fața intregii lumi - asta crede șeful PSD Neamț, Ionel Arsene, ca merita Viorica Dancila dupa dezbaterea din Parlamentul European. "Felicitari premierului Viorica Dancila pentru discursul de astazi din Parlamentul…