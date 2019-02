Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 18 martie. Vor fi temperaturi mai ridicate decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada. Vom avea maxime de 15 si chiar 18 grade Celsius, spre sfarsitul intervalului, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Ploile…

- Meteorologii anunța ca in weekendul 9-10 februarie, la nivelul intregii țari se anunța vreme insorita și temperaturi in jurul mediei normale a acestei perioade. Pentru sambata și duminica sunt anunțate temperaturi care pot depasi pe alocuri 11 grade Celsius, in timp ce in Capitala, mercurul din termometre…

- Meteorologii au facut un anunt de ultima ora despre vremea din zilele urmatoare! Conform specialiștilor, vremea va trece printr-un proces de schimbare, inregistrandu-se temperaturi in afara mediei pentru aceasta perioada a anului.

- Saptamâna începe cu vreme calda. Temperaturile vor fi mai mari decât mediile normale ale perioadei. Valoarea maxima va fi în jur de 15 grade în sudul si centrul tarii. De joi, temperaturile încep sa scada.

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele patru saptamani, valori termice in general peste cele specifice acestui interval, la nivelul intregii tari, in timp ce la capitolul precipitatii, acestea se anunta excedentare dupa data de 4 februarie.Conform estimarilor, in aceasta saptamana, pana pe data…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 7-20 ianuarie 2019. Potrivit meteorologilor, se vor inregistra temperaturi scazute, minimele nocturne coborand la -10 -14 grade Celsius. In Transilvania, vremea va fi rece in primele doua zile, cu temperaturi maxime,…

- Vremea se va incalzi semnificativ in toata tara in zilele urmatoare. Temperaturile vor ajunge si pana la 11 grade Celsius, in timp ce minima va fi de minus un grad. Cu toata incalzirea prognozata, vor fi si precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 26 noiembrie, prognoza meteo pentru perioada 3-16 decembrie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Cand, daca și unde va ninge, dar și care vor fi temperaturile, minime și maxime, in urmatoarea…