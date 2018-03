Anunt important pentru toti romanii care isi construiesc o casa – Legea ii obliga pe toti sa faca ceva important – Amenzile ajung pana la 10.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- "S-a dat Legea parteneriatului public privat (PPP), dar nu avem normele. Niciodata o instituție publica nu va avea atat de mulți bani pe cat ar putea sa atraga din piața, in condițiile in care sunt foarte mulți investitori interesați. Sectorul 5 este, ca marime a populației, penultimul, mai mic e…

- La Parohia "Sfinții Romani" din Pavia a avut loc al doilea Seminar cu Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano (LILT), cu tema „Sa ne alimentam sanatos pentru a preveni tumorile", Biserica Ortodoxa fiind ingrijorata de starea de sanatatea a romanilor care lucreaza in Italia.

- Cred ca toata lumea a trecut prin experienta zgomotelor care innebunesc. Fiecare dintre noi a avut un vecin care si-a modernizat baia sfredelind parca pana in creierele noastre, fiecare are in preajma un individ aproape surd de care stie tot cartierul cand asculta muzica. Si fiecare are nevoie…

- Bogdan Vasiliu, președintele secției de handbal de la CSM București, a fost foarte nervos dupa infrangerea echipei noastre din Rusia, cu Rostov, 24-25. A criticat deciziile lui Helle Thomsen, care și-ar putea pierde postul in curand. "Din pacate, partea a doua a inceput foarte prost. Nu am actionat…

- Ambrozia creste pe marginea drumurilor, pe ogoare, prin culturi de trifoi, ruini si locuri lasate in paragina (de aici denumirea populara: iarba de paragina, iarba parloagelor, floarea pustei). Polenul acestei plante, purtat de vant, provoaca polinoze (rinita alergica, conjunctivita alergica, astm,…

- Legea pentru combaterea ambroziei, promulgata de președintele Iohannis. Potrivit proiectului , care va deveni lege dupa publicarea in Monitorul Oficial, proprietarii de terenuri care nu curața ambrozia risca amenzi cuprinse intre 750 – 5.000 de lei pentru persoanele fizice si 5.000 – 20.000 de lei pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea privind combaterea buruienii ambrozia, potrivit caruia cei care nu iau masurile necesare pentru a evita instalarea si raspandirea acestei plante vor fi amendati cu sume de pana la 20.000 de lei.

- Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, a avut unele conturi blocate saptamana trecuta, timp de cateva zile, pentru neplata unor datorii, dupa ce a fost executata o sentinta data anul trecut in favoarea consortiului condus de firma italiana Astaldi, care construieste…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe aduce la cunostinta cetatenilor publicarea Proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta incepand cu anul 2019.Potrivit SPIT Constanta, acesta vine ca urmare a indexarii impozitelor si taxele locale, precum…

- Au fost cateva aspectele pe care presedintele a tinut sa le mentionezein discursul rostit la Cercul Militar, la sedinta de bilant a activitatii Ministerului Public pe anul trecut. Unul dintre ele a avut in vedere ceea ce considera a fi asteptarile pe care le au romanii de la magistrati. “Romanii nu…

- Anunt important pentru pentru toti romanii cu salarii si pensii mici! Mare atentie In prima luna de cand au intrat in vigoare noile reglementari legislative, inclusiv dupa expirarea perioadei de acomodare si adecvare a capitalurilor, in Registrul special tinut de BNR figurau active 68 de institutii…

- Grupul auto Volkswagen (VW) a avut mai mult succes cu clientii din Europa Occidentala sa-i convinga sa vina la service pentru repararea softului care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel implicate in scandalul emisiilor (Dieselgate) decat cu cei din Europa de Est, informeaza…

- Problemele de fertilitate sunt unele dintre cele mai des intalnite afectiuni in randul femeilor in ultimii ani. Expertii sustin ca dupa varsta de 30 de ani, tot mai multe romance au o rezerva ovariana tot mai saraca, comparabila cu cea...

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca in ceea ce privește legea pensiilor s-a ajuns in etapa simularilor, pentru a nu intampina probleme la momentul lansarii in dezbatere publica. ”Legea pensiilor este gata, este finalizat textul legii. Problemele pe care le avem la ora actuala…

- Incepand cu ora 16:45 circulatia rutiera pe A2, Bucuresti ndash; Constanta si A4, Ovidiu ndash; Agigea, a fost deschisa pentru toate categoriile de autovehicule.Astfel, la aceasta ora, toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale afectate de fenomenele meteorologice din ultimele zile au fost…

- "Avand in vedere conditiile meteorologice nefavorabile, in municipiul Bucuresti si in judetele in care cursurile unitatilor de invatamant au fost suspendate incepand de astazi, 26 februarie 2018, prin deciziile comitetelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta sau ale consiliilor…

- In prima luna a acestui an, peste 3,655 milioane de copii au beneficiat de acest ajutor social. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti - 322.127 si in judetele Iasi - 179.123, Suceava - 139.015 si Bacau - 132.065.La finele lunii ianuarie, erau suspendati de la plata 145.768…

- Lia Olguta Vasilescu a explicat ca se fac simulari pe trei formule de calcul pentru a gasi cea mai buna varianta. „Reprezentanții pensionarilor chiar apreciaza ca s-au facut majorari de pensii in ultimul an, in 2017, i-am rugat de asemenea sa constituie un grup de patru persoane, pentru ca…

- Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si siguranței publice, care intarește autoritatea polițiștilor dar impune și anumite obligații oamenilor legii a fost aprobat de Guvern și va fi inaintat Parlamentului Romaniei. Principalele modificari aduse…

- Directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Petrescu, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca fondurile alocate programului “Prima Casa” sunt in scadere, dar acesta va mai functiona cativa ani, fiind lansat spre deblocarea creditelor pentru achizitia de locuinte,…

- APIA Prahova va face cunoscut ca, in perioada 01 martie — 31 august 2018 inclusiv, se pot viza carnetele rentierilor agricoli pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2017, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, padurilor și dezvoltarii rurale și al ministrului finanțelor…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca în anul scolar 2018 - 2019 cursurile sa înceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamâni, dupa consultari cu partenerii sociali, în cadrul unei

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Salariile nete ale angajatilor vor scadea in mai multe domenii de activitate, respectiv in sectorul de Sanatate, in Cultura, in Politie si in Justitie, potrivit liderilor de sindicat.Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES ca veniturile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca proiectul noii legi a pensiilor va fi pus in dezbatere publica in maxim doua luni, afirmand ca trebuie gasit cel mai bun calendar pentru ca acest efort financiar, ”destul de mare, dar necesar” sa poata sa fie sustinut.

- Paginile web ale Institutiilor Prefectului au adoptat un model unitar pentru a facilita un acces rapid la informatiile privind principalele servicii de interes pentru cetateni. In scopul asigurarii unei guvernari deschise, participative, responsabile si eficiente prin promovarea transparentei, Ministerul…

- "De luna aceasta romanii vor incasa primele salarii modificate, asa cum prevede legea salarizarii. Intr-un final, recunoaste si dna Vasilescu ca unii bugetarii vor primi mai putini bani cu pana la 40%. Fațarnicia PSD iese din nou, la suprafața. Așa cum avertizam inca din 2017, "revoluția fiscala"…

- Problemele dintre Radu Sirbu, fost component „Ozone”, și șoția lui, i-au facut pe cei doi sa se gandeasca la desparțire. Cu toate astea, aceștia au trecut peste tensiuni și au luptat pentru casnicia lor. Radu Sirbu și soția lui au vorbit in direct la tv, despre certurile dintre ei și despre cum au…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca își dorește o minima intervenție a statului în economie pentru anul 2018 și a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe, scrie Agerpres.

- Mirela Vaida va prezenta emisiunea ”Totul pentru dragoste”, la Antena 1. Vedeta va aparea in curand pe micile ecrane. In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe…

- Ca sa se incadreze in Prima Casa, dezvoltatorii vand locuinte mai mici decat e prevazut in lege Sub presiunea incadrarii in programul Prima casa, exista dezvoltatori imobiliari care vand apartamente de doua camere cu suprafata utila de 45 mp, cand minimul legal este de 52 mp, sau de trei camere cu 54…

- COMUNICAT DE PRESA Aplicatie online pentru identificarea clasei de bonus-malus Bucuresti, 22 ianuarie 2018 – Incepand de astazi, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus…

- "Vom ataca acest ordin, care incalca flagrant Legea educatiei, in Contencios Administrativ si sunt sigur ca exemplul meu va fi urmat si de alti primari din tara. In Baia Mare nu se va desfiinta nicio clasa, indiferent de riscuri", a subliniat Catalin Chereches. Primarul municipiului Baia Mare…

- Ambasada SUA in Romania a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua, potrivit Agerpres.Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de Ambasada SUA…

- Persoana care i-ar fi dat suma este martor in dosar, motivul fiind interventia la conducerea ANI, "in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia…

- Evenimentul se desfasoara la Hotel Marshal Garden, Calea Dorobantilor nr. 50B, Bucuresti, in data de 26 ianuarie 2018, intre orele 10.00 - 17.00, conform agendei prezentate mai jos: In acest curs vom parcurge impreuna pasii unui astfel de proces de vanzare, fiind atenti la toate elementele de care trebuie…

- Document de Oferta Agrana Romania SA Anunt privind Oferta Publica de Cumparare a actiunilor emise de Agrana Romania SA Emitent: AGRANA ROMANIA S.A., societate comerciala infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv, se depun Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie 31 decembrie 2017…

- Fundatia Caritatea, un ONG care isi are sediul in Bucuresti si care are legaturi stranse cu comunitatea evreiasca din Romania detine mai multe imobile si terenuri in toata tara, proprietati revendicate in baza unor decizii de retrocedare in numele comunitatii evreiesti. Fundatia Caritatea a formulat…

- In conformitate cu prevederile art. 14 si art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa…

- Am auzit la radio ca Guvernul acorda niște bani pentru veteranii de razboi și vaduvele veteranilor de razboi. Puteți sa ne spuneți despre ce sume este vorba? Care este cuantumul ajutorului financiar pentru veteranii de razboi?(Contantin Damaschin, București) RASPUNS: Intr-adevar, in ședința din data…

- Raluca Vestemeanu, de la Declic, a folosit o idee inteligenta. In numele curentului #Rezist, mobilizeaza tinerii nemulțumiți de corupție, de toate cele care nu funcționeaza in Romania. Evident, in fața sediilor PSD. Iar șefii PSD clapaugi și prafuiți nu știu cum sa reacționeze. Iata scrisoarea trimisa…

- Primul presedinte postdecembrist, Ion Iliescu, a scris, ieri, pe blog, ca in decembrie 1989 in Romania a avut loc o Revolutie, ”indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac”, potrivit Mediafax. Aceasta este prima reactie a lui Ion Iliescu dupa…

- În perioada 22 decembrie 2017-3 ianuarie 2018, CFR Calatori va suplimenta operativ, în functie de disponibilitatea de material rulant, numarul trenurilor care circula pe cele mai solicitate rute din Bucuresti spre/dinspre Satu Mare, Baia Mare, Vatra Dornei,

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta informeaza ca, începând de vineri dimineata, au loc testari în vederea implementarii sistemului de avertizare a populatiei în situatii de urgenta "RO-ALERT".

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza cetatenii ca, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscal, incepand cu anul 2018 vor interveni urmatoarele modificari: posibilitatea achitarii…

- Siguranta cetateanului nu este o prioritate pentru acest Guvern, puteti muri linistiti pe strada, a declarat miercuri Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), la iesirea de la discutii cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ocupat pozitia a doua în ancheta realizata de agentia bulgara de stiri BTA pentru desemnarea celor mai buni sportivi ai anului în Balcani.

- In urma unei sentinte judecatoresti, SC BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA va primi inapoi activele companiei Blue Air, iar reprezentantii companiei au declarat ca urmeaza sa deschida o actiune de sechestru impotriva Casei de Insolventa Transilvania care a efectuat transferul activelor in anul 2013. Cu ocazia…

- Va prezentam textul integral al cererii: ________________București, 14 decembrie 2017 Domnului Calin Popescu TariceanuPreședintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata,formulez urmatoarea CERERE DE REEXAMINAREasupraLegii…