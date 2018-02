Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a primit informare de la inspectoratele scolare din Giurgiu si Dolj ca in zilele de luni si marti, nu se vor face ore, iar in judetul Constanta, scolile vor fi inchise numai luni, din cauza avertizarilor meteo de ninsori si ger, decizie luata si de primaria capitalei.…

- O avertizare cod portocaliu de viscol va intra in vigoare luni pentru Bucuresti si judetele din sudul si estul tarii, pana marti dupa-amiaza urmand ca vantul sa aiba intensificari cu rafale de 55-65 de kilometri pe ora, care vor viscoli zapada. Meteorologii au emis si un nou cod galben de ninsori, intensificari…

- Luni, toate scolile din judetul Constanta vor fi inchise, iar masura ar putea fi prelungita si in zilele urmatoare, avand in vedere avertizarile cod galben si cod portocaliu de ger, vant si ninsori , au anuntat, duminica, autoritatile judetene. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Constanta, in sedinta…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, in urmatoarele zile, in Bucuresti, temperaturile vor scadea pana la -15 grade pe timpul zilei si pana la -20 de grade noaptea, urmand ca de marti dupa-amiaza sa ramana in vigoare codul portocaliu de ger. "Temperaturi vor fi…

- Meteorologii prevad un strat de zapada de 30cm Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna ca urmare a avertizarilor emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Primarița a anunțat ca școlile vor fi inchise luni și marți, in Capitala. „Din analiza pe care am realizat-o extrem de…

- Gabriela Firea a facut precizarea ca, cel mai probabil, vor fi inchise toate scolile din zonele afectate de codul portocaliu, dar acest lucru urmeaza sa fie anuntat de autoritatile locale. Avertizarea este valabila pentru: Municipiul București și județele Giurgiu, Ilfov, Calarași, Ialomița, Buzau,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a ieri, o atenționare cod portocaliu de ger, care vizeaza Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea și care intra în vigoare luni dimineața. Meteorologii avertizeaza ca se vor înregistra și minus 22 de grade Celsius. Atenționarea…

- Meteorologii au emis un Cod Portocaliu de frig, in urmatoarele zile, valabil in peste jumatate de tara, care vizeaza și județul Brașov. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in interval 26 februarie, ora 03.00 – 01 martie, ora 10.00, vor fi temperaturi foarte scazute, atat noaptea,…

- Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au emis, recent, o avertizare meteo de vreme rea. Potrivit acesteia, urmeaza cateva zile in care țara noastra va fi afectata din plin de un curent de aer siberian care va face ca temperaturile sa scada extrem de mult. De duminica, 25 februarie,…

- Cod galben de ger incepand de duminica; de luni va intra in vigoare un cod portocaliu de ger in Eveniment / In intervalul 25 februarie, ora 06.00 – 01 martie, ora 10.00, intreaga țara se va afla sub atenționare de cod galben de frig, informaza reprezentanții ANM. Valul de frig va cuprinde…

- Meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu de ger pentru perioada 26 februarie – 1 martie. In urma acestei avertizari, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al serviciilor de ambulanța a fost emisa o dispoziție pentru stabilirea masurilor care urmeaza sa fie luate. Un val de frig va…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare cod galben de frig, care vizeaza toata tara si care intra in vigoare duminica dimineata, la ora 03.00, fiind valabila pana pe 1 martie, la ora 10.00. Potrivit meteorologilor, valul de frig va cuprinde treptat toata tara si…

- O avertizare cod galben de ger va intra in vigoare incepand cu duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. Meteorologii au emis si o atentionare cod portocaliu care va intra in vigoare…

- Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub Cod galben, informeaza AGERPRES . Potrivit…

- Tipul mesajului : Avertizare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 24-02-2018 Ora : 13:00 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții. Fenomene : conform textelor; Mesaj : …

- O avertizare cod galben de ger va intra in vigoare incepand cu duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. Meteorologii au emis si o atentionare cod portocaliu care va intra in vigoare…

- Incepand de duminica dimineata, va intra in vigoare o avertizare cod galben de ger, valabila in toata țara. Meteorologii anunța ca saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. Meteorologii au emis si o atentionare cod…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un COD PORTOCALIU de temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat si ziua. Intervalul de valabilitate al acestei avertizari meteorlogice este de luni, 26 februarie 2018, ora 03.00 – joi, 01 martie 2018, ora 10.00. Temperaturile maxime vor fi frecvent intre…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, o atenționare cod portocaliu de ger, care vizeaza Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea și care intra în vigoare luni dimineața. Meteorologii avertizeaza ca se vor înregistra și minus 22 de grade Celsius. Atenționarea…

- ANM a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol pentru perioada 26 februarie – 1 martie, perioada in care temperaturile vor fi foarte scazute, ajungand chiar la -22 de grade. Codul portocaliu de ninsori și viscol este valabil pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, in perioada…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata. Sambata, in timpul zilei și sambata noapte vor aparea precipitații sub forma de ninsoare,…

- "De la sfarsitul acestei saptamani, o masa de aer rece de origine polara va patrunde in tara noastra, determinand scaderea semnificativa a valorilor termice, atat a celor maxime, cat si a celor minime, astfel ca vremea va deveni deosebit de rece. Pe parcursul noptilor, daca la inceput in partea de nord…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si - 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat, azi, ca de la sfârșitul saptamânii va patrunde în țara o masa de aer rece de origine polara, în weekend înregistrându-se valori între -13 și - 18 grade Celsius în nordul Moldovei și în estul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00.

- Noi avertizari meteo la inceput de saptamana, in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete din Romania. Astfel, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, se vor afla sub avertizare cod galben de ceata, ce determina…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca temperaturile vor scadea ușor în weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor începe ninsorile, urmând sa se depuna în Muntenia și vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar în București…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis informare meteo, valabila de sambata de la ora 15.00, pana duminica la ora 6.00, perioada in care in Muntenia si in Dobrogea va fi lapovita si apoi ninsoare, iar de duminica aria ninsorilor se va extinde cuprinzand aproape toata tara. Din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis informare meteo, valabila de sâmbata de la ora 15.00, pâna duminica la ora 6.00, perioada în care în Muntenia și în Dobrogea va fi lapovița și apoi ninsoare, iar de duminica aria ninsorilor se va extinde cuprinzând…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in București in weekendul 20-21 ianuarie 2018. Potrivit informarii, la sfarșitul saptamanii, in Capitala, va ploua, iar precipitațiile vor fi, in cursul serii, și sub forma de ninsoare. Meteorologii anunța ca in intervalul 20 ianuarie, ora 15 – 21 ianuarie, ora…

- Meteorologii au transmis, luni, o informare de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, valabila de luni seara, de la ora 20.00, pana miercuri, la aceeasi ora. Totodata, meteorologii anunta ca se va inregistra polei, iar vantul va sufla cu putere. In noaptea de luni spre marti vremea…

- Drumarii actioneaza cu utilaje pentru curatarea carosabilului. Politistii le recomanda soferilor, pentru a nu fi implicati in accidente rutiere, sa nu porneasca la drum cu autovehiculul neechipat corespunzator, sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo-rutiere, sa nu bruscheze comenzile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila pâna duminica, 14 ianuarie, ora 16.00: intensificari ale vântului, precipitații sub forma de ninsoare și racire accentuata. "Începând din cursul nopții de vineri spre sâmbata (12/13…

- Meteorologii au emis o informare de ninsori, vant și vreme rece, valabila incepand de vineri noapte. Vom avea parte de intensificari ale vantului, precipicații sub forma de lapovița și ninsoare și de o racire accentuata a vremii pana duminica dupa-amiaza. Potrivit Adminitrației Naționale de Meteorologie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru intreaga țara. Potrivit meteorologilor, in perioada 12 ianuarie, ora 22 – 14 ianuarie, ora 16, vremea se va raci semnificativ și sunt așteptate ninsori, lapovița și intensificari ale vantului. Administrația Naționala…

- "Începând din cursul noptii de vineri spre sâmbata (12/13 ianuarie) vântul se va intensifica treptat, la început în regiunile sudice si la munte, iar pe parcursul zilei de sâmbata (13 ianuarie) local si în centrul si nord-vestul tarii. Se vor înregistra…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de vant, lapovita, ninsoare si racire accentuata a vremii, valabila din aceasta seara pana duminica dupa-amiaza, in intreaga tara, transmite AGERPRES . Potrivit meteorologilor, in intervalul 12 ianuarie, ora 22:00 – 14 ianuarie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de vant, ninsoare si racire a vremii, valabila de vineri, ora 22.00, pana duminica, la ora 16.00. “Incepand din cursul noptii de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile sudice si la munte,…

- Norii vor continua sa domine mare parte a tarii si in orele noptii, insa va ploua in special prin sud. La munte va ninge din loc in loc si, izolat, vor mai fi conditii de polei. Vantul va avea usoare intensificari in Muntenia si Dobrogea, iar temperaturile minime vor fi preponderent pozitive. Peste…

- Pana in prezent am avut parte de o iarna blanda, cu temperaturi mult peste media normala. Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat ca si luna ianuarie va fi la fel. "A doua luna din iarna, ianuarie, va fi vreme mai calda decat in mod obisnuit: Dobrogea, Oltenia, Muntenia si vestul…

- Potrivit informarii emise de Administratia Nationala de Meteorologie, în intervalul duminica ora 13.00 - luni ora 15.00, va ninge în general moderat cantitativ în Carpatii Meridionali si de Curbura, unde se va depune strat nou de zapada, iar în estul Transilvaniei si în…

- Meteorologii au emis, duminica, o noua informare de ninsori moderate cantitativ la munte, precipitatii mixte in sud si est si intensificari ale vantului in est si sud-est. Avertizarea este valabila pana luni, la ora 15.00, interval in care meteorologii anunta ca va fi mai frig decat este normal in aceasta…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cu putin timp in urma, ninsori moderate cantitativ la munte, precipitatii mixte in sud si est, intensificari ale vantului in est si sud est. Fenomenele meteo anuntate sunt valabile in intervalul 17 decembrie, ora 13.00 ndash; 18 decembrie, ora 15.00.In…

- Meteorologii au transmis o informare de ninsori în zonele de munte, precipitații mixte în sud și est și intensificari ale vântului în est și sud-est, valabila deastazi de la ora 13.00, pâna luni la ora 15.00. Racirea vremii va continua, iar minimele vor deveni negative…

- Meteorologii au transmis o informare de ninsori in zonele de munte, precipitatii mixte in sud si est si intensificari ale vantului in est si sud-est, valabila de duminica, ora 13.00, pana luni la ora 15.00. Racirea vremii va continua, iar minimele vor deveni negative in toata tara. Potrivit…

- Duminica dimineata au cazut primii fulgi de nea in Capitala. In timp ce bucurestenii se bucura de primii fulgi de nea, meteorologii nu aduc vesti bune. Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori insemnate cantitativ…

- Sud-estul țarii se va afla duminica, pana la ora 23:00, sub informare meteo de ploi abundente și vant puternic, iar in restul teritoriului și la munte vor fi ninsori și se va depune strat de zapada, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie,…

- Meteorologii au emis o atenționare cod galben de ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vântului și viscol la munte, valabila sâmbata, începând cu ora 1.00 pâna la 13.00, în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali, precum și în vestul…

- Meteorologii au emis in urma cu scurt timp noi avertizari. Specialistii ANM spun ca incepand cu aceasta noapte, aproape jumatate din tara se va confrunta cu ploi, ninsori si viscol . In acest sens, Administratia Nationala de Meteorologie a emis si un cod galben ce vizeaza Carpatii Meridionali si Orientali,…

- Meteorologii au emis in urma cu scurt timp noi avertizari. Specialistii ANM spun ca incepand cu aceasta noapte, aproape jumatate din tara se va confrunta cu ploi, ninsori si viscol . In acest sens, Administratia Nationala de Meteorologie a emis si un cod galben ce vizeaza Carpatii Meridionali si…