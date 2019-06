Anunţ important pentru românii cu centrale pe gaz. Ce se va întâmpla la iarnă E.ON trage un semnal GRAV de ALARMA - Compania RISCA sa nu faca fața consumului intern in cazul unei ierni grele. Acestia au fost intrebati ce efecte va avea pe piata gazelor, la iarna, decizia ANRE de scadere cu 5% a preturilor reglementate, de la 1 iulie. "Ramane o provocare a pietei de gaze naturale asigurarea volumelor necesare din productia interna. Daca pe fondul plafonarii pretului la 68 lei/MWh va creste consumul casnicilor si al producatorilor de energie termica este posibil sa creasca importurile in iarna pentru acoperirea necesarului de consum al pietei libere. De… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

