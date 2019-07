Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a preluat ieri de la Romania presedintia Consiliului UE si a adoptat sloganul „O Europa sustenabila – Un viitor sustenabil”, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Promovarea „leadership-ului global in privinta actiunii climatice” al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze…

- Fostul ministrul de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit,…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt si fostul sef al diplomatiei Boris Johnson vor lansa sambata, la Birmingham, primul din cele 16 evenimente electorale in vederea desemnarii viitorului lider al Partidului...

- Conservatorul Dominic Raab a spus ca este foarte putin probabil ca parlamentul sa fie suspendat in legatura cu Brexitul, dar a refuzat sa excluda aceasta posibilitate. Orice sugestie de suspendare a Parlamentului pentru a incerca fortarea unui asa numit Brexit "fara acord" ar fi "scandaloasa"…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, favorit la functia de presedinte al Partidului Conservator, va lasa deschisa posibilitatea suspendarii parlamentului pentru a forta un Brexit fara acord.

- Comisia Europeana a propus miercuri un buget al Uniunii Europene in valoare de 168,3 miliarde de euro pentru 2020, obiectivul fiind cresterea competitivitatii economiei europene si promovarea solidaritatii si a securitatii in UE si dincolo de granitele acesteia, se arata intr-un comunicat al Executivului…

- Cea mai probabila optiune pentru inlocuirea Theresei May la sefia Partidului Conservator pare a fi Boris Johnson, dar Brexitul s-ar putea dovedi la fel de fatal pentru el ca si in cazul lui May.

- Numaratoarea inversa a inceput joi, cand lidera conservatoare a fost constransa sa accepte, in cadrul unei reuniuni cu responsabili parlamentari ai partidului sau, sa anunte "un calendar pentru alegerea unui nou lider al Partidului Conservator". Ceea ce inseamna practic desemnarea unui nou premier…