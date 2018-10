Stiri pe aceeasi tema

- Magistrala 5 a metroului din Capitala, pe tronsonul Eroilor – Drumul Taberei, va fi inaugurat conform planului, a anunțat ministrul transporturilor, Lucian Șova.(CITEȘTE ȘI: EXPLOZIE LA O ȘCOALA DIN MUREȘ: DOI RANIȚI ȘI PESTE 70 EVACUAȚI) Investitia a fost inceputa in 2011, iar termenul de finalizare…

- Șoferii romani mai au la dispoziție doar o zi pentru depunerea cererilor privind recuperarea taxei auto. Inca de astazi, ghișeele au fost luate cu asalt de romani, iar cozile au fost uriașe in mai multe orașe. Formularul se poate descarca de pe site-ul ANAF, iar acesta trebuie completat și…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala - ANAF - precizeaza joi, intr-un comunicat, ca nu transmite SMS-uri contribuabililor pentru a-i informa cu privire la situația fiscala personala, scrie Mediafax.„ANAF transmite SMS-uri doar de la nr. 1300 și numai la solicitarea contribuabilului, dar…

- Gigantul Orange, liderul de pe piața de telefonie mobila face o schimbare radicala despre care trebuie sa știe toți abonații sai. Modificare va intra in vigoare de la 1 octombrie anul acesta.(CITEȘTE ȘI: FAMILIA GEOANA, VACANȚA DE PESTE 100.000 $ CU CEL MAI MARE DUȘMAN AL PREȘEDINTELUI SUA PE UN YACHT…

- Vești bune pentru cei interesați de programul Rabla pentru electrocasnice. Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat cați bani s-au pus la dispoziție pentru program, dar și cand se va stabili valoarea ecobonusului pentru fiecare produs. Potrivit economica.net, acesta va fi stabilit pana pe…

- Operatorii economici pot depune, prin intermediul Spatiului Privat Virtual, documentele aferente procesului de solicitare si atribuire a numarului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale, informeaza miercuri Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Astfel, prin intermediul…

- Valabilitatea pasapoartelor simple se dubleaza, incepand cu data de 20 iulie, de la cinci la zece ani, pentru persoanele care au peste 18 ani. Modificarile Legii aduc schimbari si in cazul minorilor. Pasapoartele nu mai sunt valabile cinci ani, ci zece Potrivit Legii nr. 133 din 18 iunie 2018, incepand…

- Vești proaste! Prețul gazelor naturale va crește pentru consumatorii casnici cu 5,83%, din 1 august. Acest lucru a fost decis in ședința de joi (19 iulie) de Comitetul de reglementare al ANRE, in baza solicitarilor furnizorilor de gaze naturale și in urma analizei costurilor reflectate in prețul final.…