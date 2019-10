Stiri pe aceeasi tema

- Piata gazelor naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea a energiei electrice la 1 iulie 2021, preturile reglementate urmând sa fie eliminate inclusiv la consumatorii casnici, a anuntat Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Energie…

- Consumatorii de gaze naturale și energie electrica vor avea de infruntat noi scumpiri in perioada urmatoare. Piața de gaze naturale va fi liberalizata complet la 1 aprilie 2021, iar cea de electricitate la 1 iulie in același an, potrivit lui Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte al Autoritatii Nationale…

- Prețurile gazelor și electricitații vor fi din nou liberalizate, din 2021. OUG 114/2018 a bulversat piața energetica, iar CE a declanșat o procedura de infringement Piata de gaze naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea de energie electrica la 1 iulie 2021 si preturile reglementate…

- Gazele românești au ajuns sa fie tranzactionate pe Bursa Româna de Marfuri (BRM), în luna august, cu circa 106 lei pe MWh, prețul fiind dublu fața de cel de pe bursa de la Viena. Acesta este unul dintre efectele controversatei OUG 114/2018, act normativ aprobat de Guvern fara niciun…

- Comisia Europeana a acordat Romaniei o amanare pana la finele anului pentru conformarea la legislatia din sectorul gazelor, dupa ce autoritatile romane au propus un nou calendar de liberalizare a pietei. Liberalizarea pieței se va finaliza la 1 aprilie 2021, a declarat Claudiu Dumbraveanu, director…

- In cadrul unei proceduri de infringement in sectorul gazelor, Romania avea termen pana la 26 septembrie pentru a se conforma legislatiei europene, in caz contrar urmand sa fie trimisa la Curtea Europeana de Justitie. "Am cerut o amanare cu trei luni a termenului din avizul motivant, care era…

- Piața gazelor va fi din nou complet liberalizata in 2021. Expert: Gazele din Romania vor continua sa fie mai scumpe decat in restul Europei și in 2020 Comisia Europeana a acordat Romaniei o amanare pana la finele anului pentru conformarea la legislatia din sectorul gazelor, dupa ce autoritatile romane…

- In iulie, Comisia a emis un aviz motivat, iar Romania are termen 26 septembrie pentru a modifica legislatia, altfel dosarul va merge la Curtea Europeana de Justitie, iar Romania risca sa plateasca amenzi incepand cu data de 27 septembrie."OUG 114 si OUG 19/ 2019, care o modifica, ar trebui…