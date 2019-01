Anunţ important pentru părinţi şi elevi înainte de reluarea cursurilor "Legala nu este. Daca parintii strang bani, dupa opinia mea, aduc mult mai multa imagine negativa scolii si chiar unii parinti se antagonizeaza in raport cu scoala cu aceste fonduri, pentru ca nimanui nu ii convine sa scoata din buzunar. Chiar daca parintele considera ca in felul acesta sprijina copilul, nu se bucura cand scoate bani din buzunar si ii pune intr-un fond al clasei. Mai bine sa invatam sa facem proiecte, sa gasim resurse din bani europeni sau alte resurse si sa incercam sa aducem in scoli ceea ce scoala impune ca o necesitate. Este un ordin de ministru de multi ani de zile. Poate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Strangerea de bani pentru fondul clasei nu este legala, a declarat ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, in opinia careia aceasta initiativa aduce "mai multa imagine negativa" scolii. Ministrul se gandeste chiar sa interzica prin lege fondul clasei.

- "Legala nu este. Daca parintii strang bani, dupa opinia mea, aduc mult mai multa imagine negativa scolii si chiar unii parinti se antagonizeaza in raport cu scoala cu aceste fonduri, pentru ca nimanui nu ii convine sa scoata din buzunar. Chiar daca parintele considera ca in felul acesta sprijina copilul,…

- Strangerea de bani pentru fondul clasei nu este legala, a declarat luni ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, in opinia careia aceasta initiativa aduce „mai multa imagine negativa” scolii, potrivit Agerpres. „Legala nu este. Daca parinti strang bani, dupa opinia mea, aduc mult mai multa…

- Strangerea de bani pentru fondul clasei nu este legala Strângerea de bani pentru fondul clasei nu este legala, a declarat luni ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, în opinia careia aceasta initiativa aduce "mai multa imagine negativa" scolii. "Legala…

- Strangerea de bani pentru fondul clasei nu este legala, a declarat luni ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, in opinia careia aceasta initiativa aduce "mai multa imagine negativa" scolii.Citește și: S-a aflat! Cați bani a incasat statul din taxa clawback in doar cateva luni…

- Cateva zeci de persoana, protesteaza, la aceasta ora, in fața Palatului Cotroceni! Sunt protestatari nemulțumiți de faptul ca Romania a semnat Pactul ONU privind migrația.Oamenii scandeaza impotriva lui Klaus Iohannis, dupa ce anterior au protestat și in fața sediului Ministerului de Externe,…

- "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei. Veniturile, in 2018, dupa 11 luni, sunt de 260,2 miliarde lei, cu estimari de a depasi inca 30 de miliarde in luna decembrie. Deci in total veniturile statului in doar doi ani de zile vor creste cu aproximativ…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a României - BNR a adoptat, miercuri, Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare, cu modificarile si completarile ulterioare, a informat institutia.