Vești bune pentru toți locuitorii Capitalei! Greva de la metrou, declarata nelegala saptamana trecuta, se suspenda. Angajați din cadrul Metrorex au declarat sub protecția anonimatului ca greva de la metrou se va suspenda pana la numirea Olguței Vasilescu in funcția de ministru al Transporturilor. Jurnaliștii de la stiripesurse.ro titreaza ca ulterior, negocierile vor fi reluate. […]