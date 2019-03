Anunţ important pentru fermieri. Atenție: de la 1 martie... Cererile unice de plata se depun la centrele judetene APIA in cazul fermierilor care solicita o suprafata mai mare de 50 de hectare de teren agricol si la centrele locale APIA in cazul fermierilor care solicita o suprafata mai mica sau egala cu 50 de hectare de teren agricol, informeaza APIA intr-un comunicat. Fermierii vor depune o singura cerere, chiar daca detin suprafete de teren in diferite localitati sau judete. Potrivit sursei citate, arendatorul, concedentul, locatorul si/sau comodantul nu beneficiaza de plati pentru terenul sau animalele arendate, concesionate, inchiriate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

