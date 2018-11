Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni la un post TV, ca ar putea candida din partea ALDE la alegerile prezidentiale, deoarece scorul sau e deasupra celui al partidului, insa "a avea in spate forta PSD este factor major si hotarator".

- Președintele PSD este absolut convins ca, pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, este nevoie de un candidat comun al coaliției cu ALDE, dar deocamdata este nevoie de analize. „Eu am spus-o in CEX si o spun in continuare ca opinia mea e sa avem un candidat comun. Am experienta din miezul USL,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca cel mai bun moment pentru nominalizarea prezidențiabilului este inceputul lui 2018, inainte de alegerile europarlamentare."Aceste discuții nu sunt noi, m mai avut și in trecut, nu mi-am schimbat punctul de vedere. Am convenit cu…

- “Nu este luata o decizie definitiva, dintr-un motiv foarte simplu: alegerile sunt la mai bine de un an de zile de aici inainte si cred ca este util sa ne concentram pe probleme care tin de agenda ceateanului. Vreau sa fac o subliniere: sigur ca si pe mine si pe colegii din coalitie ne preocupa, [...]

- Calin Popescu Tariceanu a reacționat duminica seara, in emisiunea lui Victor Ciutacu, dupa ce Liviu Dragnea a lansat sambata ideea ca PSD și ALDE sa aiba un singur candidat la alegerile prezidențiale din...

- Dragnea, despre candidatura la prezidențiale: ”Nu cred ca va aparea un motiv celest pentru a candida, important este ca Iohannis sa nu mai fie președinte”, a spus liderul PSD, sambata seara, la Neptun, dupa ședințele conducerii partidului, in care s-a anunțat ca PSD va merge cu o candidatura comuna…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, la Antena 3, ca o candidatura a sa la alegerile prezidentiale din 2019 nu este un lucru de care sa se sperie si ca de foarte multe ori sta si se intreaba cum ar face el mandatul de presedinte si ce ar trebui sa faca pentru Romania.