Stiri pe aceeasi tema

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea fi amanata cu doua luni, potrivit cotidianului Telegraph, de la Londra. Guvernul condus de Theresa May a elaborat cateva optiuni pentru cazul...

- Premierul britanic Theresa May va continua sa incerce sa modifice acordul de Brexit negociat cu UE pentru a se asigura ca Marea Britanie parasește Blocul comunitar pe 29 martie, a declarat un purtator de cuvant al Guvernului de la Londra, dupa o infrangere simbolica suferita de May in Parlament,…

- Premierul britanic Theresa May va putea sa ajunga la o ințelegere cu Uniunea Europeana pentru a schimba parțile privind frontiera irlandeza, a declarat duminica secretarul Trezoreriei Marii Britanii, Liz Truss, relateaza site-ul agenției Reuters."Sunt de parere ca Theresa May poate obține…

- Premierul britanic Theresa May revine luni in fata parlamentului de la Londra cu un ''Plan B'' privind Brexit-ul, dupa ce legislativul a respins saptamana trecuta cu un vot covarsitor acordul pe care guvernul de la Londra l-a convenit cu Bruxellesul, relateaza agentia Reuters intr-o prezentare a…

- Japonia si tarile Uniunii Europene lucreaza "din greu" pentru a evita un Brexit fara acord, a declarat miercuri premierul olandez, Mark Rutte, in prezenta omologului sau nipon, Shinzo Abe, aflat intr-o vizita in Olanda, relateaza AFP. Mark Rutte a adaugat ca el actioneaza in stransa legatura cu Germania…

- Premierul britanic Theresa May va gasi o cale prin care acordul referitor la Brexit sa fie aprobat de parlamentul de la Londra, a dat asigurari miercuri ministrul de externe Jeremy Hunt, cu ocazia unei vizite in Singapore, informeaza Agerpres, citand ...

- Parlamentul britanic se va pronunta in ianuarie asupra acordului privind Brexit-ul incheiat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeana, dupa amanarea votului care era prevazut pentru aceasta saptamana, a anuntat joi guvernul de la Londra, potrivit AFP. Votul va avea loc astfel dupa…

- Parlamentul britanic se va pronunta in ianuarie asupra acordului privind Brexit-ul incheiat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeana, dupa amanarea votului care era prevazut pentru aceasta saptamana, a anuntat joi guvernul de la Londra, potrivit AFP, relateaza Agerpres.Votul va avea loc…