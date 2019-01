Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a trimis joi, avize catre Romania, din cauza neindeplinirii obligației de a notifica transpunerea integrala in legislatia nationala a normelor UE privind drepturile la pensie suplimentara. Astfel de avie au fost trimise și catre Cipru, Franța și Irlanda Directiva privind transferabilitatea…

- Comisia Europeana (CE) le-a solicitat, joi, Ciprului, Franței, Irlandei și Romaniei sa notifice transpunerea integrala a normelor privind drepturile la pensie suplimentara pentru lucratorii mobili.„Comisia Europeana a decis astazi (joi - n.red.) sa trimita avize motivate catre Cipru, Franța,…

- Comisia Europeana (CE) a decis joi sa trimita avize motivate catre Cipru, Franta, Irlanda si Romania pentru neindeplinirea obligatiei de a notifica transpunerea integrala in legislatia nationala a normelor UE privind drepturile la pensie suplimentara (Directiva privind transferabilitatea pensiilor,…

- Directiva privind transferabilitatea pensiilor, Directiva 2014/50/UE, prevede cerinte minime privind dobandirea si pastrarea drepturilor la pensie suplimentara. Prezenta directiva este importanta pentru promovarea mobilitatii fortei de munca prin protejarea drepturilor la pensie suplimentara ale…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a recupera integral de la Viorel si loan Micula si de la grupul lor de societati ajutoare de stat ilegale in valoare de pana la 92 de milioane euro. Intr-un comunicat al Comisiei…

- CE a decis trimiterea Romaniei in fata Curtii de Justitie a UE Comisia Europeana a decis sa trimita România în fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a recupera integral de la Viorel si loan Micula si de la grupul lor de societati ajutoare de stat…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a recupera in integralitate de la Viorel si loan Micula si de la grupul lor de societati ajutoare de stat ilegale in valoare de pana la 92 de milioane euro, in conformitate cu…

- Comisia Europeana a trimis joi un aviz motivat autoritatilor din Romania si Bulgaria in care solicita celor doua state sa puna integral in aplicare legislatia UE privind blocarea temporara (inghetarea) si confiscarea instrumentelor si a produselor infractiunilor savarsite in UE (Directiva 2014/42/UE),…