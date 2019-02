Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut din nou, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Potrivit legii, pensionarii pot obtine anumite venituri pe langa pensie fara a risca suspendarea ei, scrie capital.ro. Acestia pot obtine bani ca persoane fizice autorizate (PFA), din drepturi de autor, chirii sau dividende. Citeste si CALCULATOR PENSII. Vezi aici cand te vei pensiona si cati…

- Cetatenii europeni stabiliti in Marea Britanie, inclusiv romanii, pot incepe procedura de solicitare a statutului de rezident permanent, daca doresc sa ramana in aceasta tara dupa Brexit. Guvernul...

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut precizari cu privire la Legea pensiilor cat si despre cresterea punctului de pensie in contextul in care legea a fost atacata la CCR. Ministrul a precizat ca se va respecta calendarul majorarilor in ciuda atacarii legii la CC, conform Agerpres.ro"Noi ne vom tine…

- Intrebata care este mesajul pe care il transmite romanilor in contextul preocuparilor si discutiilor lansate de Opozitie si de la Palatul Cotroceni ca Guvernul nu va mai avea bani de pensii si salarii, premierul Viorica Dancila a tinut sa precizeze ca "sunt alarme false". "Nu exista acest…

- Olguța Vasilescu a dezvaluit noi detalii despre noua Lege a Pensiilor. Potrivit acesteia, legea prevede creșterea punctului de pensie, anual, urmand ca pensiile sa fie dublate doar din punctul de pensie in interiorul mandatului PSD, de la 871 lei in 2016 la 1775 lei in 2020.

- Sunt cresteri uriase de preturi in ultimul an, potrivit INS. Benzina si motorina au crescut cu 7,18%, gazele cu 16,6%, iar energia terminca cu 3,82%. Romanii se ingrijoreaza cel mai mult pentru combustibili, care risca sa ajunga la un pret record in curand, daca situatia nu se remediaza.

- APAPR a anuntat ca a centralizat in premiera datele privind platile efectuate de fondurile de pensii private catre clienti si beneficiari de la lansarea sistemului si pana astazi. Datele sunt valabile atat pentru fondurile obligatorii, din Pilonul II, cat si pentru cele din Pilonul III, facultative.…