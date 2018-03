Anunt important de la SPIT Constanta. Pana cand se beneficiaza de bonificatie la achitarea taxelor si impozitelor

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii vor pensii speciale pentru primari . Mai multi senatori si deputati de la PSD, PNL, PMP si UDMR au depus o initiativa legislativa la Camera Deputatilor prin care propun acordarea unei indemnizatii pentru limita de varsta primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de…

- Primaria Municipiului Zalau reaminteste contribuabililor, persoane fizice si juridice, ca ziua de 31 Martie 2018 este primul termen scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente primului semestru al anului 2018. In condițiile in care impozitul pe cladiri, impozitul pe teren și impozitul…

- FCSB - VIITORUL CONSTANȚA LIVE in LIGA I. ONLINE STREAM DIGI, DOLCE - VIDEO. Echipa de fotbal FCSB intalneste, duminica, de la ora 20,45, pe teren propriu, formatia FC Viitorul, intr-o partida contand...

- Declaratia unica propusa de Ministerul Finantelor inlocuieste sapte formulare existente in prezent, respectiv D200 (pentru veniturile realizate din Romania), D201 (veniturile realizate din strainatate), D220 (venitul estimat/norma de venit), D221 (normele de venit in agricultura), D600 (contributiile…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe aduce la cunostinta cetatenilor publicarea Proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta incepand cu anul 2019.Potrivit SPIT Constanta, acesta vine ca urmare a indexarii impozitelor si taxele locale, precum…

- 31 martie este ultima zi pentru achitarea taxelor și impozitelor locale. Contribuabilii persoane fizice și juridice mai au la dispoziție o singura luna pentru a prinde reducerea de 10% pentru achitarea taxelor și impozitelor locale. Dupa aceasta data, taxele se pot achita fara penalitați pana pe data…

- Persoanele asigurate au obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor care beneficiaza de asigurare fara plata contribuției. Potrivit Ordonanței de Urgența nr. 8 din 22 februarie 2018, privind reglementarea unor masuri in domeniul…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca s-au contopit șapte formulare intr-unul singur, iar oamenii vor avea de facut o sigura plata pe an. Noul termen pentru depunerea formularului este 15 iulie.„Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau…

- Buzoienii nu prea prefera sa-si plateasca impozitele si taxele locale cu cardul, din fata calculatorului. O verificare a site-ului ghiseul.ro dovedeste ca numarul contribuabililor care si-au achitat taxele si impozitele prin intermediul aplicatiei nu este foarte mare. Pana joi, 1 martie, Primaria Buzau…

- "Guvernul va introduce azi in dezbatere public o varianta a declaratiei, urmand ca cele mai bune propuneri sa fie incluse in proiectul final. Sunt convinsa ca e o veste buna. Contribuabilii depun o singura declaratie in loc de 7. Platile pentru impozit, CAS si CASS se fac pentru venitul anului curent,…

- ♦ Businessul online Floria.ro a inregistrat un avans de 20% in 2017, pana la 5,6 milioane de lei, motorul cresterii fiind in principal optimizarea canalelor de marketing. Grupul Floria, specializat in distributia si comercializarea de flori si aranjamente flo­rale, a inregistrat anul…

- Primaria municipiul Constanta face apel la constanteni sa foloseasca mijloacele de transport in comun si sa evite folosirea autovehiculelor personale.Daca deplasarea este absolut necesara, rugam constantenii sa nu stationeze sau sa opreasca autovehiculele in locuri care ar impiedica accesul autovehiculelor…

- Municipiul București alaturi de judetele Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea intra luni dimineata, la ora 10:00, sub Cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si vizibilitate scazuta.

- Mii de oameni au luat cu asalt ghiseele unde se platesc tazele si impozitele locale. Asta deoarece au primit deciziile de impunere si s-au grabit sa plateasca. Impozilele se pot plati cu reducere pana la 31 martie si fara penalizari pana la 30 iunie. In plus se pot achita si on-line.

- Ceea ce parea acum multi ani o fantasmagorie, a devenit o realitatea uzuala in zilele noastre. Bitcoin – moneda virtuala care a cunoscut o “explozie” in ultima perioada, poate fi folosita si in Romania pentru a face cumparaturi online. BeKid.ro este primul magazine online din Romania dedicat bebelusilor…

- Propunerea conducerii Primariei pentru anul 2019, supusa dezbaterii publice, prevede acelasi nivel al taxelor si impozitelor ca in anul 2018. In aceasta perioada de dezbatere se va lua in discutie daca scutirea de impozit pentru monumentele istorice se va face in conditiile aplicarii prevederilor Codului…

- Un magazin online pentru copii a introdus plata cu Bitcoin pentru produse precum jucarii, carucioare si biberoane, a anunțat compania. "Iniţial nu am crezut că merită să investesc timp şi resurse implementând această metodă de plată, crezând că…

- Incepand de luni, 19 februarie 2018, Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta vine in sprijinul cetatenilor prin deschiderea unui nou ghiseu pe str. Stefan Mihaileanu nr. 10, in sediul unde isi desfasoara activitatea Primaria Municipiului Constanta, Directia Gestionare Servicii Publice. Potrivit…

- Administratia locala anunta contribuabilii resiteni ca pana la data de 02.04.2018 pot achita impozitele si taxele datorate bugetului local aferente primului semestru fara majorari de intarziere. Contribuabilii persoane fizice, cat si persoane juridice care achita integral pana la data de 02.04.2018…

- METODA NOUA… Persoanele fizice si persoanele fizice autorizate din municipiul Vaslui vor putea achita, din acest an, toate obligatiile fiscale locale datorate si prin site-ul www.ghiseul.ro, operat de catre Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale. Acest site este securizat la…

- N. D. Si anul acesta, ploiestenii vor primi scrisori de la fiscul local. Este vorba, de fapt, despre instiintarile privind plata taxelor si a impozitelor locale, prin intermediul carora contribuabilii – proprietari de cladiri, terenuri si masini – vor putea afla cat au de platit pentru anul 2018. Totodata,…

- Constantenii care achita integral sumele datorate bugetului local, pana la data de 31 martie 2018, vor beneficia de bonificatii de 10 in cazul persoanelor fizice si 5 in cazul persoanelor juridice din cuantumul impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport. Modalitatile de plata sunt urmatoarele:1.…

- Ministerul Afacerilor Interne a depus astazi cererea de finanțare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei naționale in domeniul TIC (Agenda Digitala pentru Romania) și va raspunde…

- In prima saptamana de activitate a anului 2018, constantenii au achitat impozite si taxe in cuantum de 3.822.312 lei, constatandu se o crestere de aproape doua ori fata de anul precedent. Potrivit SPIT Constanta, din totalul incasarilor, un procent de 71 reprezinta sumele achitate la ghiseele institutiei,…

- Din acest an, absolventii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca in termen de 60 de zile de la absolvire pot solicita prima de insertie in cuantum de 1.500 de lei. Astfel, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea…

- Contribuabilii care achita integral, pana la data de 31 ianuarie 2018, taxa de folosire a tramei stradale, beneficiaza de o reducere de 10 . Autorizatia se poate obtine dupa cum urmeaza: pe adresa personala de e mail, completand datele solicitate pe site ul www.spit ct.rolt;http: www.spit ct.rogt;,…

- Incepand cu anul 2018, mai multe declaratii fiscale vor trebui depuse, obligatoriu, prin intermediul internetului. Potrivit Ordinului 2.326/2017 al presedintelui ANAF, din acest an vor trebui depuse online nu mai putin de 13 declaratii fiscale. Declaratii Astfel, vor fi depuse online:…

- Astazi a fost prima zi din acest an in care s-au putut plati taxele și impozitele locale in orașul de pe Bega. La Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara (DFMT) nu a fost inghesuiala prea mare, la primele ore ale dimineții putand fi observate cateva zeci de persoane care au dorit neaparat sa scape…

- Activitatea de incasare a impozitelor și taxelor la Primaria Zalau a inceput astazi, 10 ianuarie, la ora 8. Din data de 3 ianuarie 2018) Primaria a efectuat doar incasari constand in taxe fara debit (taxa judiciara de timbru, taxa pentru eliberare carte de identitate, taxa pentru autorizația de construire,…

- DITL a pornit “razboiul” cu marii restantieri, in 2018. Asa anunta reprezentantii institutiei, pe pagina oficiala a Primariei, unde este postat si linkul catre listele cu cei mai mari debitori la bugetul local, liste pe care apar atat persoane fizice, cat si persoane juridice. Cea mai mare datorie pe…

- La fel ca si anii trecuti, primul contribuabil care a achitat toate darile catre bugetul Sucevei a fost primarul Ion Lungu.Acesta a platit in total 494,6 lei impozit pentru locuinta, teren, mijloc de transport si taxa de ecologizare, fiindu-i eliberata chitanta nr. 1.„Si in acest an am fost ...

- Aproximativ 5.000 de persoane au venit sa isi plateasca taxele si impozitele locale. Acestea sunt la nivelul de anul trecut. Impozitele se pot plati si on-line, astfel ca nu este nevoie sa stati la coada.

- Dupa cum a anunțat Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara (DFMT) la sfarșitul anului trecut, incasarea impozitelor și taxelor locale va fi reluata incepand cu data de 15 ianuarie. Pana atunci, Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare va incasa doar obligatiile constand in amenzi. Serviciile…

- Incepand de miercuri, 10 ianuarie, persoanele fizice si cele juridice din municipiul Lugoj se pot prezenta la casieria Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Primariei Lugoj pentru a-si achita impozitele si taxele locale pentru 2018. Impozitele si taxele se platesc anual, in doua rate egale,…

- Peste 200 de persoane s-au inghesuit, luni, la Galati, de la primele ore ale diminetii, pentru a-si plati inca din prima zi taxele si impozitele locale, dintre care multe au fost majorate. Marea majoritate a celor prezenti la coada sunt pensionari, iar in momentul in care usile Directiei Generale Impozite,…

- Brilenii nu pot face pli electronice ale impozitelor. Platforma Ghieul.ro destinat plilor electronice este limitat în judeul Brila doar la oraele Brila i Ianca i desigur la ANAF. Din Brila doar 4217 ceteni sau înscris i pot efectua pli direct de acas în timp ce în Ianca sunt doar...

- Luni, 8 ianuarie 2018 incepand cu ora 8.00, la sediul din Piața Unirii numarul 1 și la toate primariile de cartier, iar de la 8.30 la sediul Centrului de Informare pentru Cetațeni de pe strada Moților numarul 7 se vor incasa toate tipurile de taxe și impozite locale, precum și abonamentele de parcare…

- Mii de bucuresteni parca abia au asteptat sa se deschida ghiseele dupa sarbatori. Inca de dimineata au format cozi lungi ca sa plateasca impozite si taxe locale. Pentru unii, graba este justificata: daca nu achita locul de parcare la inceputul anului, acesta este considerat liber si inchiriat altcuiva.…

- Primaria Mioveni a stabilit un program special de functionare a casieriilor pentru plata impozitelor si taxelor locale. Astfel, in ziua de 28 decembrie contribuabilii vor putea achita taxele si impozitele locale si dupa ora ...

- La propunerea executivului primariei, mebrii Consiliului Local Targoviste au votat proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in Municipiul Targoviste, pentru anul 2018. Prin urmare, cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor locale raman aceleasi cum au…

- Zeci de constanțeni au protestat, in aceasta seara, impotriva autoritaților care pregatesc majorarea taxele și impozitele locale pe 2018. Protestatarii considera ca primarul și consilierii locali municipali trebuie sa ințeleaga ca stabilirea unor cote maxime de impozitare reprezinta un impediment in…

- Constantenii protesteaza in aceste momente, in fata Prefecturii Constanta, desi conditiile meteo nu sunt favorabile. Oamenii s au adunat pentru a protesta impotriva majorarii taxelor si impozitelor locale pentru anul viitor. In aceste momente, opt persoane se afla in fata Prefecturii.Organizatorii au…

- Consilierii locali municipali ai Partidului Miscarea Populara vor vota proiectul de taxe si impozite pentru 2018, propus de municipalitate, doar in conditiile in care le vor fi acceptate amendamentele depuse pentru cinci tipuri de taxe, a declarat, ieri, presedintele PMP Constanta, Claudiu Palaz. "Daca…