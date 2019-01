Anunt important de la RATC Constanta. Cum vor circula autobuzele joi, 24 ianuarie 2019, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane

Stiri pe aceeasi tema

- Regia Autonoma Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca astazi 2 ianuarie 2019, autobuzele vor circula in program de sambata intre orele 05:45 si 23:00.Totodata, RATC mai anunta ca de maine se va reveni la programul normal al unei zile lucratoare autobuzele urmand a circula intre orele…

- S.T.P TURDA vǎ informeaza ca in perioada Sarbatorilor de Craciun și Anul Nou, mijloacele de transport in comun vor circula conform urmatorului program Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta pune la dispozitia publicului calator lista celor 100 de puncte si chioscuri RATC Constanta, prin care sunt comercializate tichetele de calatorie.Prin accesarea http: www.ratc.ro harta chioscuri , calatorii pot determina pozitionarea acestora pe harta Municipiului…

- In vederea organizarii in Municipiul Constanta a manifestarilor prilejuite de sarbatorirea a 100 de ani de la Marea Unire 1918 ndash; 2018 , ce se vor desfasura pe b dul Aexandru Lapusneanu, portiunea cuprinsa intre b dul I.C. Bratianu I.C.I.L. b dul Tomis Dacia , Regia Autonoma de Transport in Comun…

- Cu ocazia manifestarilor de sambata, 1 decembrie, Regia Autonoma de Transport in Comun Constanța a anunțat o modificare a programului mijloacelor de transport. Astfel, in zilele de 27 noiembrie și 1 decembrie, mijloacele de transport ce deservesc liniile 100 și 100C vor circula in intervalul orar 09:00…

- In vederea organizarii in Municipiul Constanta a manifestarilor de sambata, 01 decembrie 2018, prilejuite de sarbatorirea a 100 De Ani de la Marea Unire 1918 ndash; 2018 , Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator, ca in zilele de 27 noiembrie si 01 decembrie, mijloacele…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta RATC Constanta reaminteste ca marti, 20 noiembrie, este data pana la care pot depune cererile pentru permisul de calatorie RATC, valabile pentru anul 2019, pensionarii beneficiari ai H.C.L. nr. 302 29.09.2017, modificata prin H.C.L. nr. 286 31.07.2018.…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca, sambata, 27 octombrie 2018, in intervalul orar 08:00 18:00, S.C. Confort Urban S.R.L. executa lucrari de asfaltare a carosabilului pe strada Termele Romane, in dreptul statiilor Bus, tronsonul cuprins intre strada Traian si Valea…