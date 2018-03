Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput pregatiri pentru posibila intrevedere Trump-Kim Jong Un: oficiali din SUA, Japonia si Coreea de Sud s-au intalnit la San FranciscoPotrivit agentiei Yonhap, discutiile au avut loc in San Francisco, la ele participand H. R. McMaster, consilier national pentru securitate al SUA,…

- Ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-Wha, si-a exprimat increderea fata de angajamentul regimului nord-coreean de a renunta la programul nuclear, spunand ca liderul de la Phenian "si-a dat cuvantul" pentru detensionarea situatiei din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul CBS News.

- Ministrul grec de Externe, implicat in negocieri cu Macedonia pe tema numelui acestei foste republici iugoslave, a primit o scrisoare de amenintare cu un glont in ea, a anuntat politia, citata de Reuters si news.ro.Nikos Kotzias a primit, in ultimele luni, si alte scrisori, dar si telefoane…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a confirmat sambata la Antena 3 ca premierul Viorica Dancila i-a solicitat o evaluare a tuturor ambasadorilor.„Este o chestiune care la noi se face anual. Fiecare ambasada la sfarșitul anului transmite un raport de activitate in decursul lunii ianuarie.…

- Ministrul nord-coreean de Externe Ri Yong-ho purta vineri consultari in Suedia, o tara care reprezinta interesele americane in Coreea de Nord, pe fondul unei destinderi diplomatice intre Phenian si Occident, relateaza AFP. Diplomatul-sef nord-coreean a sosit joi la Stockholm, la o saptamana dupa…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat guvernul britanic ca se foloseste de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pentru a „distrage atentia" de la dificultatile legate de Brexit,...

- Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong-ho, a sosit joi intr-o vizita in Suedia, tara care reprezinta interesele Statelor Unite la Phenian, intr-un moment in care Coreea de Nord si Washingtonul pregatesc organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP.

- Seful diplomatiei nord-coreene, Ri Yong Ho, a sosit joi in Suedia, tara care reprezinta interesele americane la Phenian, intr-un moment in care Coreea de Nord si Statele Unite studiaza organizarea unui summit bilateral istoric, transmite AFP. Ri a sosit la aeroportul Arlanda din Stockholm…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii 'civilizate' pe baza de 'respect reciproc' cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara 'nu va ajuta la acest proces', a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- Ministrul nord-coreean de externe Ri Yong Ho va vizita Suedia in viitorul apropiat, a anuntat vineri, din surse confidentiale, cotidianul suedez Dagens Nyheter, preluat de Reuters. Ministrul suedez de externe a refuzat sa comenteze, precizeaza agentia, conform Agerpres.Ambasada Suediei la…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Uniunea Europeana a salutat marti "initiativele incurajatoare" din Peninsula Coreea, cum sunt organizarea unui summit intre liderii celor doua Corei la sfarsitul lunii aprilie si posibilitatea evocata de Phenian de a aborda chestiunea denuclearizarii sale, informeaza AFP. Ministrul sud-coreean de…

- Uniunea Europeana a salutat marti "initiativele incurajatoare" din Peninsula Coreea, cum sunt organizarea unui summit intre liderii celor doua Corei la sfarsitul lunii aprilie si posibilitatea evocata de Phenian de a aborda chestiunea denuclearizarii sale, informeaza AFP. Ministrul sud-coreean de externe,…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat ca Iranul trebuie sa raspunda ingrijorarilor internationale privind programul de rachete balistice, sau risca impunerea unor noi sanctiuni, informeaza site-ul postului France 24.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca s-au contopit șapte formulare intr-unul singur, iar oamenii vor avea de facut o sigura plata pe an. Noul termen pentru depunerea formularului este 15 iulie.„Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau…

- La 20 aprilie, funcționarul consular al Ambasadei Republicii Moldova in Ucraina va realiza o deplasare la Lvov pentru a le acorda asistența consulara moldovenilor din aceasta regiune. Despre aceasta, au fost informate si autoritațile regionale ucrainene in cadrul intrevedrii ambasadorului Republicii…

- Cei aproape 1200 de targujieni care au depus solicitare la primarie in vederea obtinerii unei locuinte tip ANL trebuie sa-si actualizeze documentele pana in data de 28 februarie. Municipalitatea va distribui in vara cele...

- Majoritatea statelor membre ale ONU sunt fie tari de origine ale migrantilor, fie tari de tranzit, prin urmare ele au interesul ca migratia sa nu fie oprita, ci organizata, si sustin un pachet in acest sens aflat in prezent in dezbatere in cadru ONU, a declarat miercuri la Budapesta ministrul ungar…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn "uraste Ungaria" si este un "politician pro-imigratie", dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Prima masura propusa de ministrul Finanțelor! Mai exact, plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Ministrul adjunct de Externe al Coreei de Nord, Sin Hong-chol, a declarat, miercuri, ca regimul de la Phenian este dispus sa imbunatateasca relatiile bilaterale cu Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Ministrul olandez de Externe, Halbe Zijlstra, a demisionat dupa ce a admis ca a "fabricat" o poveste despre prezenta sa in cadrul unei intalniri in 2006, unde presedintele rus Vladimir Putin ar fi prezentat o strategie pentru construirea unei Rusii mai mari. Zijlstra, vizibil emotionat in timp ce a…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat, marti, ca protejarea granitelor externe reprezinta cea mai grea sarcina a Uniunii Europene, adaugand ca Blocul comunitar va trebui sa se confrunte cu noi provocari, relateaza agentia MTI.

- Ministrul olandez de Externe, Halbe Zijlstra, a recunoscut, cu cateva zile inaintea unei vizite in Rusia, ca a mintit despre o intalnire, in 2006, cu Vladimir Putin, relateaza Reuters.Halbe Zijlstra a povestit in 2016 ca a asistat, cu zece ani mai inainte, la o reuniune in dacea (casa la tara)…

- Persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii mai mari din cauza ultimelor modificari legislative, dar institutiile implicate discuta si vor gasi o solutie pentru aceste cazuri, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, ar urma sa-l invite pe presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sa efectueze o vizita oficiala la Phenian, au precizat surse diplomatice pentru postul CNN.

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…

- Ministerul de Finante, Eugen Teodorovici, a afirmat ca în luna februarie se va definitiva noul mecanism privind Formularul 600, urmând ca acesta sa fie dezvbatut publici si sa se adauga completari sau modificari daca este nevoie.

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPLIT informeaza cetatenii ca a inceput distribuirea deciziilor de impunere ce contin cuantumul impozitelor si taxelor locale datorate in anul 2018 de catre persoanele juridice, iar incepand de saptamana urmatoare vor fi distribuite si cele pentru persoanele…

- Fondurile europene nu sunt „o opera de caritate” Blandul nostru ministru de Externe și-a ieșit din fire la auzul propunerilor de legare a fondurilor europene de MCV și a facut o declarație categorica: "In legatura cu legarea fondurilor de alte elemente, din punctul meu de vedere, ar constitui o incalcare…

- Familiile ar putea beneficia de deduceri pentru copii, precum cheltuielile pentru meditatii, daca se va aplica impozitul pe gospodarie, a declarat, luni, ministrul propus al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa audierile din comisiile parlamentare reunite. Ea a fost rugata de jurnalisti sa detalieze afirmatia…

- Miercuri, 7 februarie 2018 este termenul scadent pentru depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila…

- Ministrul Liviu Pop a dat luni asigurari ca exista în bugetul Ministerului Educatiei Nationale sume suficiente pentru plata integrala a salariilor personalului din învatamânt.

- Criza privind programul nuclear nord-coreean trebuie sa fie rezolvata in mod diplomatic, a declarat Kang Kyung-wha, ministrul sud-coreean de Externe, adaugand ca ideea unei solutii militare este inacceptabila, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele PAS, Maia Sandu, a anuntat joi, 25 ianuarie, ca lanseaza o emisiune pe pagina sa de Facebook, numita „PAS Decisiv”, in care va interactiona direct cu cetatenii. Potrivit ei, initierea acestui proiect a fost necesara pe motiv ca exista tot mai putina presa libera in Republica Moldova.

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a contactat telefonic luni pe omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, pentru a-i aduce la cunostinta preocuparea sa in legatura cu escaladarea situatiei din nord-vestul Siriei si cu un posibil impact umanitar asupra populatiei civile locale, relateaza agentia…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Odata cu desemnarea noului premier, Viorica Dancila, a inceput și reconstrucția Cabinetului. Unul dintre miniștrii care va parasi, cel mai probabil Guvernul, este Liviu Pop, cel care pana acum se afla in fruntea Ministerului Educației.

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe de la Budapesta, a declarat, marti, ca Ungaria s-a straduit mereu sa aiba o relatie bazata pe respect reciproc cu Romania, in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania, relateaza agentia MTI.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu va demisiona din functia pe care o detine si ca aceasta decizie o poate propune premierul Mihai Tudose si aprobata de liderii coalitiei de guvernare, adaugand ca divergentele din PSD nu influenteaza politica externa.

- Kim jong-un implinește 34 de ani, luni, 8 ianuarie, dar data de naștere a liderului suprem al Coreei de Nord este un mister nefiind marcata in calendarele oficiale și nu se organizeaza manifestații publice, scrie The Independent. Cu toate ca in Coreea de Nord cultul personalitații liderului este dus…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-Wha, a declarat joi ca tara sa va mentine o stransa coordonare cu SUA privind dialogul cu Coreea de Nord si a reafirmat ca discutiile inter-coreene nu vor fi separate de eforturile pentru denuclearizarea regiunii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- Coreea de Nord a respins, miercuri, acuzatiile din partea Statelor Unite potrivit carora ar dezvolta arme biologice, replicand ca este vorba despre o tactica a Washingtonului pentru a denigra regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Potrivit strategiei nationale de securitate…