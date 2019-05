Anunț IMPORTANT de la ASF - Românii vor fi OBLIGAȚI să achite un nou tip de asigurare Vești proaste pentru romani. Deși in ultima perioada țara noastra e lovita din ce in ce mai des de fenomene meteo extreme, asigurarile obligatorii pentru locuințe nu includ și plata pagubelor cauzate de fenomene meteo extreme. "O asigurare costa pana la 100 de lei pe an și acopera pagube de pana la 20.000 de euro. Insa, nu și cele pentru incendii sau tornade. Pentru asta e nevoie de o polița facultativa, ce costa in medie cam 150 de lei pe an. Avand in vedere ca in ultima perioada avem parte de fenomene meteo extreme, cei de la Autoritatea de Supraveghere Financiara propun modificarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

