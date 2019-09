Stiri pe aceeasi tema

- Piața gazelor va fi din nou complet liberalizata in 2021. Expert: Gazele din Romania vor continua sa fie mai scumpe decat in restul Europei și in 2020 Comisia Europeana a acordat Romaniei o amanare pana la finele anului pentru conformarea la legislatia din sectorul gazelor, dupa ce autoritatile romane…

- Conducerea ANRE Autoritațile romane trebuie sa modifice legislația referitoare la piața gazelor naturale sau sa trimita Comisiei Europene proiectele noilor propuneri legislative pana la 26 septembrie, cel tarziu. Cutuma este ca treaba sa fie gata cu trei zile inainte. In caz contrar, unul din dosarele…

- Comisia Europeana cere Romaniei un calendar de dereglementare a pretului gazelor, pentru a renunța la procedura de infringement Comisia Europeana a cerut autoritatilor romane un calendar de dereglementare a pretului gazelor de productie interna, pentru a renunta la procedura de infringement impotriva…

- UNTRR solicita suportul eurodeputatilor romani pentru desecretizarea scrisorii primite de autoritatile romane de la Comisia Europeana (CE) in data de 19 iulie 2018, de punere in intarziere cu privire la normele referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA), scrie news.ro.…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a initiat o actiune juridica la Curtea Europeana de Justitie impotriva Comisiei Europene (CE), in conditiile in care se opune ferm modificarii legislatiei RCA solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). UNTRR…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita suportul eurodeputatilor romani pentru desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana (CE), din data de 19 iulie 2018, de punere in intarziere cu privire la normele referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere…

- Potrivit unui comunicat al UNTRR, transportatorii afirma ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) sustine modificarea legislatiei RCA, desi legea actuala a avut efecte pozitive determinante in piata, iar tarifele RCA practicate in prezent de asiguratori se situeaza sub tariful de referinta.…