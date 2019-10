Anunţ IMPORTANT de la ANAF. Românii trebuie să depună aceste declaraţii de venit până vineri Microintreprinderile trebuie sa iși declare trimestrial impozitul aferent veniturilor obținute, conform Codului fiscal, prin intermediul formularului 100, ultima declaratie fiind obligatoriu sa fie depusa pana la data de 25 octombrie 2019. Plata efectiva a impozitului micro se face, de asemenea, trimestrial, pana la exact aceeași data. BACSISUL va fi impozitat. Cum se va proceda la frizer, in taxi sau la restaurant Impozitul micro are o cota de 1% pentru firmele care au cel puțin un salariat și o cota de 3% pentru companiile care n-au niciun angajat. Firmele folosesc… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

