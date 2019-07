ANUNŢ important de la ANAF pentru milioane de români. Se revine la vechea procedură ANAF revine la invechita metoda de depunere a declaratiilor. Prin acest formular se declara, dupa caz: impozitul pe veniturile realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2018; impozitul pe venitul estimat a se realiza din Romania in anul 2019 sau impozitul aferent normei de venit; venitul estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale pentru anul 2019 si, dupa caz, contributiile sociale datorate in anul fiscal 2018. Au mai ramas putine zile, aproape toti romanii trebuie sa ajunga la ANAF. Amenzile sunt uriase "Declaratia unica se poate depune prin serviciul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationalatilde; de Administrare Fiscalatilde; reaminteste contribuabililor catilde; termenul limitatilde; de depunere a Declaratiei unice este 31 iulie 2019.Prin acest formular se declaratilde;, dupatilde; caz: impozitul pe veniturile realizate din Romania sau si din stratilde;inatilde;tate…

- 'Prin acest formular se declara, dupa caz: impozitul pe veniturile realizate din Romania sau /si din strainatate in anul 2018; impozitul pe venitul estimat a se realiza din Romania in anul 2019 sau impozitul aferent normei de venit; venitul estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale…

- Prin acest formular se declara, dupa caz: impozitul pe veniturile realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2018; impozitul pe venitul estimat a se realiza din Romania in anul 2019 sau impozitul aferent normei de venit; venitul estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale…

- Declarația unica se depune pana la data de 31 iulie 2019. Agenția Naționala de Administrare Fiscala reamintește contribuabililor ca termenul limita de depunere a Declarației unice este 31 iulie 2019. Prin acest formular se declara, dupa caz:  impozitul pe veniturile realizate…

- Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organizeaza, in lunile iulie si august, intalniri cu contribuabilii, precum si cu distribuitorii si unitatile acreditate de service pentru AMEF. In cadrul intalnirilor, toate intrebarile contribuabililor cu privire la tema…

- * Autoritatile iau in calcul reintroducerea posibilitatii depunerii Declaratiei unice pe format hartie, pentru o perioada de timp, cel putin pana la finalul acestui an, potrivit ministrului finantelor Eugen, Teodorovici. * Ministerul Finantelor va transfera catre CEC o suma de 900 de milioane de lei…

- Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Naționala de Administrare Fiscala pune la dispoziția contribuabililor, in sediile unitaților fiscale teritoriale, calculatoare destinate auto-servirii pentru a facilita indeplinirea obligațiilor fiscale, informeaza Mediafax.Citește și: Sindicaliștii…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala organizeaza in intreaga țara, in luna aprilie, 133 de intalniri cu contribuabilii. Dintre acestea, 16 sunt organizate in colaborare cu organisme profesionale si alte institutii publice. Principala tema abordata de specialiștii ANAF va fi „Spațiul Privat…