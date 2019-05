Anunţ important de la ANAF! Contribuabilii vor primi decizii de corecţie "Sectorul 1 lucreaza la rectificarea erorilor materiale prin emiterea unor decizii de corectare care vor fi comunicate in cel mai scurt timp contribuabililor", a transmis Teodorovici, potrivit Mediafax. In Bucuresti un numar de companii a primit decizii de impunere pentru sume de trei ori mai mari decat cele datorate in mod real. ANAF a invocat o eroare a sistemului informatic. Acstea au fost trimise in sectorul 1 al Capitalei. Sistemul informatic al ANAF si site-ul institutiei s-au remarcat in ultima perioada prontr-o serie de erori si defectiuni. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

