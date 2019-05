Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei de la obiectivul Centura municipiului Satu Mare, ministrul Razvan Cuc s-a aratat nemultumit de stadiul lucrarilor si a transmis antreprenorului ca nu va ezita sa rezilieze contractul in cazul in care lucrarile nu vor avansa vizibil. 'Nu veniti cu scuze, pentru ca sprijinul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat vineri ca anul aceasta va fi lansata procedura pentru proiectul "Autostrada Nordului", respectiv, Drumul Expres "Petea - Satu Mare - Baia Mare", documentatia pentru reactualizarea studiului de fezabilitate fiind deja in pregatire. "Autostrada…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, impreuna cu directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR, Narcis Neaga, și-a inceput vizita de lucru din județul nostru la Negrești-Oaș. Aceștia au fost intampinați de catre primarul orașului Negrești- Oaș, Aurelia Fedorca,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga, au semnat, joi, la Iasi, proiectul ce vizeaza reactualizarea studiului de fezabilitate a unui segment din Autostrada A8,...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, au verificat, sambata, stadiul lucrarilor la obiectivele de investitii gestionate de Ministerul Transporturilor in judetul Caras-Severin. Unul dintre obiectivele…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, impreuna cu prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai, si cu directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a ajuns ieri la pranz la Radauti pentru o vizita care a vizat verificarea stadiului de executie…

- Astazi, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a inspectat șantierul șoselei de centura a Radauților și s-a aratat incintat de ceea ce a vazut. El a spus ca lucrarile executate sint de foarte buna calitate și ca va reveni pe șantier. Alaturi de ministru s-au aflat directorul Companiei Naționale de Administrare…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, impreuna cu prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai, si cu reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR), a ajuns ieri dimineata la Radauti pentru o vizita care a vizat verificarea stadiului de executie a lucrarilor la ...