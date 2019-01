Stiri pe aceeasi tema

- Gustul micului dejun franțuzesc poate fi savurat si in Moldova. O brutarie din Capitala face croasanti la fel ca in boulangeriile din Paris: crocanți pe exterior si pufosi in interior.Aproape trei mii de croasanti congelati ajung zilnic in 55 de magazine din tara.

- Bogdan Chirieac a declarat, sambata, la Romania TV, ca țara noastra nu ar avea capacitatea sa reacționeze, așa cum face statul francez, in cazul unor proteste de amploarea și violența celor de la Paris. Mai mult, analistul considera ca protestele din Franța vor atinge maximul in primavara. Nimeni…

- Parchetul din Paris a anunțat ca a ridicat, sambata, ordinul de retinere a patru membri ai familiei lui Cherif Chekatt, continuand cercetarile pentru trei membri ai anturajului apropiat al atacatorului.

- Ordinul de retinere a patru membri ai familiei atacatorului de la Targul de Craciun din Strasbourg Cherif Chekatt a fost ridicat sambata in timp ce continua cercetarile pentru trei membri ai anturajului apropiat al acestuia, a anuntat parchetul din Paris, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.citește…

- Protestele de la Paris dau batai de cap organizatorilor Campionatului European de handbal feminin. Se pune intrebarea daca se vor mai putea disputa semifinalele si finalele in capitala Frantei Cele 12 echipe calificate au fost imparțite in doua grupe de 6 echipe. Primele doua din fiecare grupa se califica…

- Seful guvernului, care a facut aceste declaratii la iesirea de la o reuniune la Ministerul de Interne, a spus ca a fost mobilizat un dispozitiv de securitate 'exceptional prin mijloace, exceptional prin organizarea pe care am facut-o'. Autoritatile, care se tem sa nu fie reluate la Paris scenele…

- A fost rapit in luna septembrie de piratii nigerieni, dar e gata! Experienta traumatizanta s-a incheiat pentru Ionel Hincu. Romanul a fost eliberat si se afla pe drum spre Constanta, pentru a-si revedea familia.

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii ”Totul pentru dragoste- La bine și la greu” de la Antena 1, traiește clipe emoționante in ultimele luni. Vedeta este insarcinata cu cel de-al treilea copil, iar vestea a una care i-a luat prin surprindere pe ea și soțul ei.