Anunt IJ. Coordonatoarea echipei care a facut controlul la DNA, cercetata disciplinar

- Inspectia Judiciara a anuntat exercitarea unei actiuni disciplinare fata de inspectorul judiciar Elena Radescu, magistratul care a condus controlul la Directia Nationala Anticoruptie, inspectorul incalcand procedura regulamentara, mai eprin faptul ca facut "afirmatii nereale" la un post TV si ca a discutat…

- Asa dupa cum dezvaluiam cu ceva vreme in urma, „razboiul Justitiei” va fi transat in chiar sanul Consiliului Superior al Magistraturii, acolo unde Sectia pentru procurori reprezinta ultima reduta pe care s-au baricadat sustinatorii „Republicii Procurorilor”. Iata insa ca, dupa atata vreme in care nimeni…

- "Conducerea ERT 3 condamna energic invadarea sediului sau de catre suporterii unei echipe de fotbal, in timpul unei emisiuni in direct. Ei s-au comportat intr-o maniera profund nedemocratica, departe de spiritul sportiv", a reactionat postul respectiv.Huliganii, care au parasit apoi sediul…

- Stadiul absorbtiei fondurilor europene si plata subventiilor catre fermieri se afla printre subiectele de pe agenda conferintei de presa ce va fi sustinuta, miercuri, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. De asemenea, seful MADR va oferi detalii despre programul "Tomate…

- Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu si efectueaza cercetari prealabile fata de procurorul DNA Alexandra Lancranjan, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali IJ. Potrivit sursei citate, cercetarile au loc dupa ce Lancranjan ar fi participat la o reuniune unde ar fi fost prezenti…

- “Domnul ministru trebuie sa-si faca datoria”, a subliniat sefa Guvernului, cu referire la oficialul din fruntea MJ, in ziua in care opinia publica se asteapta sa spuna daca va propune sau nu revocarea sefei DNA. Pana ca Tudorel Toader sa prezinte public raportul privind activitatea DNA, liderul PSD…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a vorbit despre situația de la Dinamo și a criticat deciziile luate de club. Fostul șef al Ligii este sigur ca Dinamo nu va ajunge in play-off și ca echipa alb-roșie va avea probleme mai mari ca Rapidul. "Despre o echipa care iși vinde capitanul cu o zi inainte…

- Suporterii echipei Real Madrid au desfasurat un banner urias cu tenismanul Rafael Nadal pe stadionul din Madrid la meciul tur cu Paris Saint-Germain (3-1) din optimile Ligii Campionilor. Nadal, lider mondial ATP, este si unul dintre cei mai infocati suporteri ai echipei lui Zinedine Zidane. Figura lui…

- Peste mai putin de trei ore, ministrul Justitiei urmeaza sa iasa in fata presei, cu o declaratie. Se asteapta sa faca un anunt cu privire la DNA. In prima faza, e de mentionat faptul ca Viorica Dancila a discutat cu Tudorel Toader, inaintea sedintei de Guvern de joi, aspect confirmat in urma cu scurta…

- Inspectia Judiciara o contrazice pe Laura Codruta Kovesi, dupa conferinta de presa de miercuri seara. Inspectia Judiciara afirma ca sefa DNA a fost cercetata disciplinat in doar doua dosare in ultimul an, nu 15, asa cum a afirmat Kovesi. Mai mult, Inspectia contrazice si afirmatiile despre controalele…

- Sefa Directiei Nationale Anticoruptie a adus in discutie, pe fondul acuzatiilor aparute in spatiul public, in ultima perioada, la adresa unor anchetatori din cadrul institutiei pe care o conduce, ca “este in curs o verificare” la Inspectia Judiciara, care s-a autosesizat inca de luni, adica in ziua…

- Pe fondul prezentarii inregistrarilor difuzate de un post TV de stiri, dar si a reactiilor aparute in spatiul public pe acest subiect, Parchetul General face o serie de precizari, la o zi dupa ce se afla ca Inspectia Judiciara s-a autosesizat in aceasta cauza. In sensul in care Pparchetul de pe langa…

- Aflat in Japonia, Tudorel Toader a facut referire la scandalul zilei. Pana sa ajunga in tara sa discute cu premierul, in conditiile in care Dancila a anuntat ca se va intampla acest lucru, Toader a subliniat ca nu va sesiza Inspectia Judiciara (IJ), dupa aparitia in presa a unor dezvaluri si inregistrari…

- Dragnea: Apar tot mai multe dovezi ale existentei statului paralel Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul, ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel. "S-a vorbit…

- Noul presedinte executiv al echipei de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, este fostul fotbalist Adrian Pitu 42 de ani , care a jucat printre alte formatii la FC Farul, Steaua, U Craiova, FC National, dar si la echipe din strainatate. O alta noutate in schema…

- Desi a dat de inteles ca vede cu ochi buni faptul ca Inspectia Judiciara a decis sa se sesizeze din oficiu, pe fondul dezvaluirilor facute, seara trecuta, la TV, in privinta DNA-ului, liderul social-democrat crede ca nu e “suficient” un astfel de pas.Si ca e necesara o investigatie urgenta a celor clamate.…

- Brazilianul Marcelo, fundasul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, a afirmat ca starul echipei Paris Saint-Germain, compatriotul sau Neymar, "s-ar integra" perfect în cadrul clubului madrilen, precizând ca este convins ca cel mai scump

- Magistrații Inspectiei Judiciare au cerut ca procuroarea Mihaela Iorga Mocanu sa nu mai fie cercetata disciplinar. Totodata, aceeași decizie a fost luata și in cazul lui Calin Nistor. Cei doi erau cercetați pentru mai multe abateri disciplinare. Surse judiciare au declarat pentru EVZ ca sesizarea in…

- Legendarul baschetbalist american Magic Johnson, actualul presedinte al echipei Los Angeles Lakers, va plati o amenda de 50.000 de dolari pentru ca a laudat un adversar, Giannis Antetokounmpo, noul star al echipei Milwaukee Bucks. Motivul pare absurd, insa regulile Ligii Americane de Baschet sunt stricte:…

- Simona Halep a precizat, intr o postare pe pagina personala de Facebook, care sunt motivele ce au stat la baza decizieri sale de a nu evolua in meciul din Fed Cup contra Canadei.Dupa ce am petrecut aceasta saptamana odihnindu ma si incercand sa ma refac dupa accidentarea de la Australian Open, din pacate…

- Referindu-se la proiectul Legii pensiilor, noul ministru al Finantelor a admis ca “va avea un impact bugetar insemnat”. “Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. (…) Sunt pentru a indrepta astazi, sau cat mai repede, ceea ce s-a facut gresit in trecut,…

- Sefa DNA anunta cat se poate de clar ca nu va demisiona, pe fondul deciziei de clasare a acuzatilor in cazul fostilor ministri, in dosarul Microsoft si subliaza ca a sesizat Inspectia Judiciara si ca asteapta hotararea acestui for. Intrebata, intr-o interventie telefonica la Digi24, daca ia in calcul…

- Augustin Lazar a cerut verificari in cazul unui material de presa. Iar rezultatele acestora vor merge la Inspectia Judiciara. Acuzatiile prezentate pe tolo.ro s-au lasat cu o analiza a situatiei, facuta de Parchetul de pe langa Inalta Curte. Totul din ordinul procurorului general, din cate se mentioneaza…

- Pana cand se va gasi o solutie finala in cazul controversatului Formular 600 (Declaratia 600), noul ministru al Finantelor ii sfatuieste pe romani sa nu mai bata drumul pana la ghiseele Fiscului, pentru a-l depune. Recent instalat in fotoliul de ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici a venit cu noi…

- La aproape trei saptamani de cand Inspectia Judiciara (IJ) facea public faptul ca a exercitat o actiune disciplinara fata de sefa DNA, dat si de adjunctul Iacob, Laura Codruta Kovesi anunta cat se poate de clar ca nu ia in calcul varianta de a se retrage de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie.…

- Pe 12 ianuarie, Inspectia Judiciara a anuntat ca a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea mai multor abateri disciplinare. Dupa o perioada de tacere, Kovesi spune ca totul a inceput…

- Comentatorul Bogdan Socol se alatura echipei de la Exatlon, urmand sa alterneze prezentarile si comentariile traseelor cu Cosmin Cernat. Socol și-a inceput cariera sportiva la redactia de sport a TVR, in 2000, apoi și-a continuat activitatea profesionala la Realitatea TV, TV Sport, National TV si GSP…

- Dupa plecarea lui Adlan Șișhanov, situația la Dacia ramane a fi una instabila. Echipa a ramas fara finanțare și fara antrenor principal, Viorel Frunza va pregati formația Dinamo-Auto. Potrivit unor surse, Igor Dobrovolski ar putea prelua controlul asupra echipei.

- Inspecția judiciara a solicitat Președintelui Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezindențial, avand la baza sesizarea formulata de Razvan Savaliuc, cu privire la transmiterea…

- Iata comunicatul PICCJ: ”Ca urmare a solicitarilor primite din partea mass-media referitoare la instrumentarea unor cauze penale privind pe Riciu Valentin, agent șef in cadrul DGPMB - Brigada Rutiera și consilier al ministrului de Interne, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele…

- Ca urmare a solicitarilor primite din partea mass-media referitoare la instrumentarea unor cauze penale privind pe Riciu Valentin, agent șef in cadrul DGPMB - Brigada Rutiera și consilier al ministrului de Interne, Biroul de informare si relatii publice face o serie de precizari. In urma verificarilor…

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA. Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru…

- Inspecția Judiciara a sesizat CSM cu privire la inregistrarile audio in care Laura Codruța Kovesi da ordine procurorilor, intr-o ședința de lucru, pentru deschiderea de dosare unor politicieni cu funcții in stat, inclusiv premierului. Cazul celebrei inregistrari cu decaparea va ajunge la Secția pentru…

- Cazut in dizgrație la Anderlecht, transferul lui Nicolae Stanciu la Sparta Praga pare iminent, au anunțat oficialii echipei cehe. Zdenek Scasny, numit recent in funcția de director sportiv al Spartei Praga, a declarat ca aducerea mijlocașului roman de 24 de ani e o prioritate pentru gruparea ceha.…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a dat de ințeles ca in perioada urmatoare va folosi din ce in ce mai mulți jucatori de la echipa de tineret. "Mi-am facut o idee in aceste patru meciuri, am o idee foarte clara despre ce vreau sa fac la nationala. Acum vreau sa vad si chestia cu baietii…

- Handbal Club Zalau s-a clasat pe locul trei la turneul desfasurat in Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”, in ultimele zile din 2017, intitulat “Cupa Consiliului Judetean Salaj”. SCM Craiova a fost echipa care a castigat competitia, iar pe pozitia secunda s-a situat HCM Ramnicu Valcea, ultimul loc fiind…

- Ministerul Justitiei, Tudorel Toader, a scris, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, ca ia in considerare sesizarea instantei de contencios administrativ in cazul „hotararii emotionale” a plenului CSM. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, ca declaratiile ministrului Justitiei,…

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a trimis o recomandare catre scoli si gradinite sa nu desfasoare serbari sau alte manifestari culturare pe perioada celor trei zile de doliu national. In Romania este doliu national pentru trei zile, incepand de astazi, in memoria regelui Mihai. Printr-o…