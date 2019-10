Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la Timisoara, ca va continua folosirea metodei ‘pacientilor sub acoperire’ in spitale, pentru a depista neregulile de orice fel, nu doar eventualele cazuri de luare/dare de mita. ‘Continuam. In acest moment avem 14 pacienti ‘misteriosi’. Nu stiu…

- Una dintre cele mai frecvente probleme de sanatate asociate cu infertilitatea, endometrioza este o afecțiune cronica recidivanta... The post O boala asociata cu infertilitatea face ravagii in randul femeilor. Medicii cauta solutii, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat duminica seara, la Spitalul din Sapoca, ca "pacientul care a produs tragedia nu dadea semne ca ar fi ceva neobisnuit". "Din ceea ce am vazut in foile de observatie si din notele explicative date de medici a rezultat faptul ca pacientul la internare prezenta…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, duminica seara, ca "pacientul care a produs tragedia nu dadea semne ca ar fi ceva neobisnuit, acesta a fost vizitat vineri de fratele sau, era linistit, cooperant, iar luni urma sa fie externat".

- Ca urmare a unor lucrari efectuate de ENEL la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, Colterm va intrerupe... The post Anunt de ultim moment! Mai multe strazi din Timisoara raman fara apa appeared first on Renasterea banateana .

- La Arad s-a gasit o metoda ușoara de a rezolva problema parcarilor din oraș. Dupa ce polițiștii locali au aplicat, zilele trecute, 10 amenzi de 3.030 lei, cele mai multe pentru nerespectarea indicatorului „oprirea interzisa” de pe ... The post Metoda inedita. Șoferii dintr-un oraș vecin cu Timișoara…

- Cum se raspandise deja informația ca, printre bieții oameni suferinzi care apeleaza la serviciile medicale din spitalele de stat se pot regasi și “pacienți acoperiți”, Sorina Pintea a explicat in cateva vorbe de la ce a plecat tot acest demers. Concret, Sorina Pintea a susținut din start ca ideea –…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, intenționeaza sa trimita in spitale pacienți "sub acoperire" pentru a identifica angajații care condiționeaza actul medical de mita. ... The post Sorina Pintea va trimite pacienți „sub acoperire” in spitale pentru a identifica medicii care cer șpaga appeared first…