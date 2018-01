Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca, de luni seara pana miercuri seara, in tara vor fi ninsori, lapovita si ploi, iar in unele zone se va forma polei. In noaptea de luni spre marti vremea se va mentine geroasa in nordul, nord-estul si centrul tarii. Potrivit informarii transmise de Administratia Nationala de…

- Anunt de ultima ora de la meteorologi. Din aceasta seara, de la ora 20 si, pana miercuri seara ne asteapta noi valuri de ninsori, lapovita, polei, dar si viscol la munte. Potrivit meteorologilor,...

- Au venit sarbatorile și ne despart doar cateva zile de trecerea in 2018! Insa, așa cum se intampla an de an, toate vin la pachet și cu ceva restricții in trafic. Așadar, circulatia rutiera va fi restrictionata in ziua de 31 decembrie 2017, incepand cu orele 19.00, in Piata George Enescu, unde va avea…

- Ne asteapta o iarna a extremelor. Episoadele cu temperaturi blande, chiar si de 15 grade Celsius, pot fi urmate de un ger naprasnic. Ninsori, viscol si temperaturi si de minus 30 de grade Celsius sunt...

- Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana duminica noaptea (24 decembrie), in zona montana, mai ales la altitudini mari, vor fi intervale de timp in care va ninge, se va depune strat nou de zapada, iar vantul va avea intensificari temporare cu viteze ce vor depași 70…80…

- Administrația Naționala de Meteorologica (ANM) a dat publicitații prognoza meteo în perioada 18 decembrie - 31 decembrie. Astfel, potrivit meteorologilor, în prima saptamâna de prognoza, vremea va fi relativ rece. Prezentele estimari indica și pentru sfârșitul…

- Cum va fi vremea de Craciun 2017. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a oferit cele mai noi informații legate de prognoza meteo din perioada sarbatorilor. In general, se vor inregistra temperaturi scazute și ninsori. Nu mai e mult pana la sarbatorile de iarna,…

- Meteorologii au emis, duminica, o noua informare de ninsori moderate cantitativ la munte, precipitatii mixte in sud si est si intensificari ale vantului in est si sud-est. Avertizarea este valabila pana luni, la ora 15.00, interval in care meteorologii anunta ca va fi mai frig decat este normal in aceasta…

- Vestile pe care specialistii in meteorologie le-au anuntat in urma cu scurta vreme nu sunt deloc cele pe care sperau sa le auda cei care suporta mai greu anotimpul rece. Si spunem acest lucru in contextul in care deja ultima zi a saptamanii a venit cu temperaturi simtitor mai mici fata de ziua de sambata,…

- Vești nu foarte bune de la meteorologi! Aceștia anunța ca vremea se va schimba radical și ca se va raci semnificativ in urmatoarele zile. Sunt asteptate ploi si ninsori in majoritatea zonelor. Așadar, nu uitați de umbrela și de avertismentul meteorologilor! Astazi, vremea se va raci, mai accentuat in…

- INFORMARE METEOROLOGICA - Interval de valabilitate: 17 decembrie, ora 05 – 17 decembrie, ora 20.00 Fenomene vizate: ninsori moderate cantitativ la munte, intensificari ale vantului in regiunile sud-esticeIn intervalul menționat la munte va ninge, in general moderat cantitativ in Carpații Meridionali…

- Alerta meteo de ninsori, lapovita si ploi abundente in 15 judete, incepand de vineri. La munte va fi viscol puternic Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru 12 judete. Incepand de vineri dupa-amiaza, sunt asteptate ninsori si viscol puternic in zonele montane, precipitatii mixte in restul…

- Chiar daca in Capitala e soare si temperaturile sunt placute, in alte zone din tara iarna si-a intrat din plin in drepturi. Motiv pentru care meteorologii au emis atentionari nowcasting (de fenomene meteo imediate, valabile pentru un interval de maximum 6 ore-n.r). este vorba despre mai multe atentionari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteo de vreme rea in toata tara. Va bate vantul si va fi viscol, iar arii intinse din tara vor fi afectate de lapovita si chiar ninsoare. Fenomene vizate: intensificari ale vantului și transport de zapada in zona montana inalta, precipitații…

- O informare meteo de ninsori și viscol in zona montana, respectiv de precipitații mixte și intensificari ale vantului in restul regiunilor, a intrat in vigoare sambata dimineața și va fi valabila pana duminica seara, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Astfel, in intervalul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua atenționari nowcasting de viscol valabile in orele urmatoare in zona de munte a județelor Buzau, Prahova, Argeș, Dambovița și Suceava.

- Vremea se raceste in toata tara, dar de miercuri va marca o usoara crestere. Din a doua parte a zilei de sambata, un alt sistem noros va aduce precipitatii in jumatatea de vest a tarii, apoi si in restul teritoriului. Vor fi ploi care se vor transforma in lapovita si ninsoare. Nisorile vor fi dominante…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi o informare meteorologica de precipitații, predominant sub forma de lapovița și ninsoare, dar și vant puternic, valabila pentru mai multe zone ale țarii. Informarea este valabila pentru intervalul 2 decembrie 2017, ora 18 – 3 decembrie 2017, ora…

- Paisprezece judete sunt sambata sub cod galben de ninsori si viscol in zonele montane. Inca de vineri seara, in majoritatea zonelor tarii si-au facut aparitia precipitatiile insotite de vant...

- Meteorologii spun ca ne așteapta o iarna grea, cu cateva episoade de viscol puternic și temperaturi extrem de scazute. Probabilitatea de apariție a viscolului in București este similara cu ceea ce se estimeaza pentru partea de sud-est a țarii, respectiv un viscol in decembrie, doua in ianuarieși unul-doua…

- La Comandamentul de Iarna, primarul Gabriela Firea i-a avertizat pe operatorii care se ocupa de deszapezire ca anul acesta nu vor fi doar amenzi, ci vor fi și rezilieri de contracte daca nu intervin eficient.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, doua avertizari cod galben de ploi si vant puternic si o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, codul portocaliu urmand sa intre in vigoare luni seara, la ora 20. Astfel, o avertizare cod galben de ploi si vant puternic intra…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anuntat recent la o emisiune de televiziune ca lunile decembrie, ianuarie si februarie se vor incadra in limitele normale ale perioadei de iarna.

- In intervalul 21 noiembrie, ora 03 – 22 noiembrie, ora 18, la munte va ninge moderat cantitativ și local se va depune un strat mai consistent de zapada, iar vantul va avea intensificari temporare, cu viteze mai mari pe creste, unde vor fi rafale de peste 60…80 km/h, viscolind ninsoarea și spulberand…

- Lapovita si ninsori se inregistreaza in nord-vestul si centrul tarii, dar si la munte, unde zapada va fi insotita de intensificari ale vantului, din noaptea de luni spre marti, pana miercuri la ora 18.00.

- MARAMURES: Alerta de NINSORI, VISCOL si LAPOVITA. Anunt de ultima ora facut de ANM Meteorologii au emis o informare valabila in intervalul 21 noiembrie, ora 03 – 22 noiembrie, ora 18 pentru toata tara. Sunt asteptate ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului la munte, lapovița și ninsori…

- Meteorologii avertizeaza ca din noaptea de luni spre marți și pâna miercuri seara vor fi ninsori moderate cancitativa, lapovița și vânt puternic în nord-vestul și centrul țarii. Mesaj :

- Meteorologii avertizeaza ca iarna care urmeaza va fi una dintre cele mai grele din ultimii ani, atat in țara, cat și in Europa. Pana atunci, duminica sunt asteptate ninsori in centrul, nordul si nord-vestul tarii. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, de duminica, prin nordul…

- Miercuri, vremea se va mentine rece, desi valorile termice vor fi usor mai ridicate decât cele de marti. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 5 si 14 grade.

- ANM a emis o avertizare meteo COD PORTOCALIU pentru mai multe judete din tara, printre care si judetul Maramures, in perioada 29 octombrie, ora 10 – 30 octombrie, ora 23, vant, ninsori viscolite, strat de zapada in zona montana. In acest context, efectivele M.A.I. sunt pregatite sa intervina in toate…

- Potrivit meteorologilor, de duminica, 29 octombrie ora 10:00 și pana luni, 30 octombrie, ora 23:00, toate județele sunt vizate de viscol, lapovița și ninsori, intensitatea fenomenelor fiind diferita de la un județ la altul, potrivit unor atenționari de cod portocaliu și cod galben, emise de meteorologi. …

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod galben de ninsori pentru șapte județe din țara. Vremea a inceput sa se raceasca din ce in ce mai mult. S-a activat CODUL PORTOCALIU de LAPOVIȚA și NINSOARE! Fenomene vizate: intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma de lapovița și…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificari temporare ale vantului, precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare la munte si disconfort termic, valabila de vineri, ora 21:00, pana luni, ora 23:00.Potrivit meteorologilor, din noaptea de vineri spre sambata…

- Meteorologii avertizeaza ca vom avea parte de ger inca din luna decembrie si temperaturi de pana la -30 de grade in luna ianuarie. Vestea buna este ca vremea frumoasa din luna octombrie se va regasi si in noiembrie.

- ”E greu sa spunem. Cu zece zile inainte, vom spune daca vom avea zapada. In 2014, pe 24 decembrie aveam peste 20 de grade, pe 25 deja se schimbase vremea, iar pe 29 cod roșu de viscol. Pe masura ce ne apropiem, in noiembrie vom actualiza informațiile pentru iarna, cand ne apropiem vom putea spune…

