- "Nu e suficienta o lege pentru a schimba un sistem. Este nevoie de oameni tineri. (...) Mecanismul sa fie ca orice facultate de profil economic acreditata, toti cei care sunt absolventi cu o medie decenta sa poata intra in sistemul de finante", a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3. Ministrul spune…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la o intalnire cu romani plecati in strainatate, ca Romaniei ii trebuie o pozitie "transanta" in privinta intrarii in spatiul

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, considera ca tinerii care se înscriu în Programul Oficial de Internship al Guvernului ar trebui sa fie angajați în administrație fara examen.“Ar trebui schimbat ceva și în cadrul legislativ actual. Adica dupa aceste…

- * Nivelul salariului minim ar trebui stabilit pe viitor pe baza unui mecanism care sa analizeze imbunatatirea productivitatii, deoarece majorarea continua si rapida a salariilor fara o crestere a productivitatii afecteaza competitivitatea, a declarat, vineri, seful misiunii FMI pentru Romania, Jaewoo…