Anunţ de ultimă oră! Profesorii intră în grevă generală: "Este cea mai mare grevă din Educaţie de după 1993" Peste 500.000 de profesori si invatatori din Polonia au intrat in greva generala dupa ce discutiile dintre Guvern si sindicatele profesorilor au esuat. Guvernul de la Varsovia nu a putut satisface cererile sindicatelor profesorilor. Marile sindicate au decis sa nu renunte la majorarile salariale cerute cu 1.200 de zloti (279 euro). Un singur sindicat prezent la negocierile respective a acceptat majorarea salariala propusa de guvern de 15% incepand din septembrie. "Astazi, 8 aprilie, la ora 08:00, incepem cea mai mare greva din educatie de dupa 1993", a anuntat liderul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va cere companiei de transport Uber sa utilizeze soferi care detin o licenta de taxi incepand de anul viitor, potrivit unui plan aprobat marti de cabinetul de la Varsovia destinat sa creeze o concurenta corecta, transmite Reuters. Soferi de taxi din Polonia au organizat mai multe proteste…

- Soferi de taxi din Polonia au organizat mai multe proteste in care au cerut aceleasi reguli pentru ei si pentru soferii firmelor de transport de tipul Uber, care au devenit foarte populare in orasele din Polonia spre nemultumirea soferilor de taxi autorizati care sustin ca cei de la Uber au scazut…

- Sindicatele din Sanatate vor declansa greva generala in cazul in care comunicarea si dialogul social cu Guvernul vor ramane la fel de proaste si in luna aprilie, a avertizat miercuri presedintele Federatiei SANITAS, Leonard Barascu, in timpul mitingului de protest care a avut loc in fata Ministerului…

- Guvernul de la Varsovia continua cu planurile vizand constructia unui canal prin regiunea adiacenta deltei fluviului Vistula, pentru a permite accesul direct din portul polonez Elblag in Marea Baltica, fara trecere prin apele teritoriale ruse, in pofida ingrijorarilor exprimate de activisti de mediu…

- Autoritatile din Cehia vor inspecta toate importurile de carne de vita provenita din Polonia, dupa descoperirea de salmonela intr-un lot de 700 de kilograme de carne de vita importata din Polonia, a anuntat miercuri agentia de presa ceha CTK, potrivit agerpres.ro.Citește și: ULTIMA ORA - Directorul…

- Guvernul de la Varșovia si-a anulat participarea la o reuniune a Grupului de la Visegrad, programata sa se desfasoare in Israel ieri si astazi, dupa ce șeful executivului israelian, Benjamin Netanyahu, a dat...

- In școlile din Timiș a fost declanșata greva japoneza. Profesorii au ales aceasta cale de protest pentru faptul ca orele de educație fizica la clasa pregatitoare, clasa I și clasa a II-a ar putea fi eliminate. The post Greva japoneza in școlile din Timis impotriva eliminarii orelor de Educatie fizica…

- Zborurile sunt anulate pentru 24 de ore, incepand cu ora 22:00 marti. O greva nationala a fost organizata de trei sindicate importante. Agentia de trafic aerian Skeyes a informat: „Cu sase ore inainte de inceperea grevei nationale, compania nu are destule informatii cu privire la nivelul…