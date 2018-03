Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anuntat din nou majorarea graduala a punctului de pensie, acesta urmand sa creasca semnificativ pana in 2020. Potrivit primului ministru, punctul de pensie va ajunge la 1.775 de lei in 2020, dublu fata de momentul preluarii guvernarii. Cresterea va fi facuta gradual:…

- Premierul Romaniei s-a intalnit in urma cu aproximativ o saptamana si jumatate cu primarii oraselor resedinta de judet. Aflat la Viena, primarul Timisoarei a lipsit de la intalnirea cu Viorica Dancila. Robu sustine ca ii va cere premierului o intalnire separata. „Eu sunt primarul viitoarei Capitale…

- Atunci cand vine vorba de pensiile speciale ale unor anumite categorii sociale, romanii se revolta, din pricina informațiilor aparut in spațiul public. Deși foarte mulți pensionari traiesc la limita subzistenței, așa numitele „pensii nesimțite” sunt de ordinul zecilor de mii de lei.

- Premierul Romaniei a declarat ca cel mai probabil luni va fi stabilita o data pentru evaluarea activitatii la o luna de la preluarea mandatului. 'Nu am facut inca o evaluare in cadrul aliantei PSD - ALDE. O evaluare o fac saptamanal la Guvern, dar o evaluare completa o voi face in cadrul coalitiei.…

- Gabriela Firea a avut numai cuvinte de lauda la adresa Irinei Tanase, iubita lui Liviu Dragnea. Primarul Capitalei a declarat ca o va lasa pe Viorica Dancila sa fie nașa la nunta liderului PSD."Nu mi-a spus si cred ca e un subiect privat. Daca ne va invita la nunta, cu siguranța ca onoram…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, sambata seara, dupa Congresul Extraordinar al PSD, daca are un anunț de facut privind o posibila casatorie, in contextul in care iubita sa a fost prezenta la reuniunea de la Sala Palatului. ”Astazi nu. La congres? Am partidul in suflet”, a declarat Liviu Dragnea.…

- Viorica Dancila, a propus, in discursul de la Congresul PSD, unde candideaza pentru functia de presedinte executiv, 100 de masuri ce vor fi aplicate in acest an. Printre acestea se numara intrarea in vigoare a legilor justitiei, dar si cresterea pensiilor si modificarea curiculei si a programei scolare,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, ca cei care nu au un stagiu minim de cotizare de 10 ani la pensie vor avea o legislatie proprie, precizand ca la ora actuala se lucreaza in acest sens. „Generic li se spune pensionari (celor care nu au cotizat minim 10 ani la bugetul de pensii…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon.

- Premierul a majorat de 10 ori pensia minima. A fost o greseala, facuta de Viorica Dancila in timpul unei emisiuni televizate. Aceasta a vorbit despre legea pensiilor si a dat asigurari ca niciun astfel de venit nu va scadea. Dimpotriva, a spus premierul, de la 1 iulie, cele mai mici pensii vor creste…

- ”Ce va pot spune este ca niciunui pensionar nu ii va scadea pensia, niciunui pensionar din sistemul public. Pot sa va spun ca pensia minima va crește de la 5.200 la 6.400, la 1 iulie, anul acesta, ca punctul de pensie va crește de la 1.000 la 1.100 la 1 iulie, in 2019, la 1.265 și la 1.775 in anul 2020.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, duminica seara, ca isi doreste ca pana la finele acestui an sa fie prezentat in Parlament un proiect al legii pensiilor si ca, in baza acestuia, niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scadea pensia. "Noi ne-am propus ca anul acesta, pana…

- Viorica Dancila, premierul Romaniei a declarat, duminica, la Romania TV ca legea trebuie respectata de orice cetațean, indiferent de statut. De asemenea, premierul susține ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis este cel care poate decide in ceea ce privește demiterea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

- " Le-am cerut tuturor liderilor europeni ca atunci cand vor informații sa le ceara de la Guvernul Romaniei, sa ia informații corecte, pentru ca au existat foarte multe dezinformari și acest lucru a facut ca opinia in ceea ce privește Romania sa fie una nepliata pe realitate. In același timp, punctual,…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul...

- Sistemul de pensii actual nu da sanse mari românilor la un trai decent la batrânete. Factorii sunt mai multi si se refera atât la nivelul salarizarii cât si la nivelul cotizarii.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu premierul Viorica Dancila, intrevederea avand loc in contextul discutiilor aprofundate dintre CE si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri…

- Se maresc pensiile! VEZI la cat va ajunge valoarea punctului de pensie pana in 2020 Punctul de pensie va creste intr-un ritm sustinut pana in anul 2020, potrivit premierului Viorica Dancila. In cadrul unei emisiuni televizate demnitarul a declarat ca legea pensiilor va fi adoptata in forma finala pana…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Asociatia Autism Europa Bistrita a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Romania (CNCD), dupa ce premierul Viorica Dancila i-a catalogat, joi, in cadrul unei emisiuni de televiziune, drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE" si solicita sa se ia "masurile…

- FCSB a iesit din prima mansa cu Lazio cu un avantaj de un gol si merge cu incredere peste o saptamana pe Olimpico pentru a ataca calificarea in optimile Europa League. Rezultatul i se datoreaza si lui Andrei Vlad (18 ani), cel care a avut cateva interventii sigure in poarta. "Le multumesc…

- ”Așa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata pana la sfarșitul acestui an. Va fi lasata in dezbatere publica pentru ca toți cei care vor sa aduca imbunatațiri sa poata s-o faca. Ceea ce pot sa spun este ca ne vom incadra in programul de guvernare, ca nu va scadea nicio…

- Sunt persoane care se plang ca le-au scazut salariile. Cum explica premierul: "Plata egala pentru munca egala e un principiu. Nu putem pentru aceeași munca sa avem salarii diferite(...). Incepand din martie vom crește salariile in invațamant cu 20%, am susținut intotdeauna sanatatea și educația(...).…

- ”Cautam o soluție pentru Formularul 600. Pana in 25 martie, cand va fi prima plata, vom gasi aceasta soluție. Am discutat cu Ministerul Finanțelor, am identificat mai multe soluții. Ceea ce pot sa va spun este ca in viitor, va fi un singur formular și o singura plata și avem in vedere ca aceasta…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a oferit mai multe detalii cu privire la intalnirea pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, președintele PSD, și Klaus Iohannis, șeful de stat al Romaniei. Cei trei politicieni au abordat subiecte vitale pentru viitorul apropiat.

- PENSII 2018. Veniturile persoanelor ieșite la pensie ar urma sa creasca și in cursul acestui an, dar și pe parcursul urmatorilor, conform programului de guvernare al actualului Executiv. Masurile majorarii pensiilor erau prezente și in programul anteriorului Guvern și au fost preluate și de cel actual,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a citit pe jumatate datele publicate de Institutul National de Statistica, astfel incat isi asuma cresterea economica, nu si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum, ajunsa la cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum.…

- Multe tari din intreaga lume au fost nevoite in ultimele doua decenii sa faca o serie de ajustari sistemelor de pensii publice, ajunse nesustenabile și in stare precara pe fondul evoluțiilor demografice nefavorabile, arata un studiu Federația Internationala a Administratorilor de Fonduri de Pensii (FIAP),…

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. Hans Klemm, in vizita de prezentare.Cu ocazia intrevederii, premierul roman și ambasadorul SUA au facut o scurta trecere in revista a Parteneriatului…

- Ridicarea vizelor, candidatura Romaniei la OCDE, Parteneriatului Strategic Romania-SUA, s-au aflat pe agenda discuțiilor dintre prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, și ambasadorul SUA, Hans Klemm.

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat ca nu ar trebui sa existe angajati cu jumatate de norma in sistemul bugetar. Ministrul spune ca au fost descoperite multe persoane care lucrau cate opt ore pe zi, dar aveau contracte part-time si astfel nu beneficiaza de asigurare de sanatate…

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

- Deputatul de Neamț Danuț Andrușca a fost validat pentru preluarea portofoliului Economiei cu 42 de voturi pentru, 18 impotriva și nicio abținere, in comisia de specialitate. Audierile celor propuși a face parte din Cabinetul Dancila au inceput astazi, 29 ianuarie, la ora 8, iar deputatul de Neamț a…

- Noul program de guvernare al coaliției PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta conținand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat și noul guvern condus de Viorica Dancila vor fi votate luni, in plenul reunit. Fața de programele precedente, acesta nu mai conține teremene limita.…

- Coalitia PSD ALDE a facut public in aceasta seara programul de guvernare ce urmeaza sa fie votat luni in Parlamentului Romaniei intr o sedinta extraordinara. "In anul 2018 vom continua sa respectam angajamentele privind consolidarea unor finante publice sanatoase deficit bugetar sub 3 din PIB si datorie…

- A fost publicat noul program de guvernare: cresc salariul minim și punctul de pensie, scade TVA in 2019 Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta continand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat si noul guvern condus de Viorica Dancila…

- Presedintele filialei judetene PNL Hunedoara, deputatul Lucian Heius, a declarat joi, într-o conferinta de presa, ca viitorul guvern condus de Viorica Dancila va fi unul "de lunga durata", parlamentarul liberal apreciind ca premierul desemnat va respecta indicatiile primite de la…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti, referindu-se la recentele manifestatii de strada, ca democratia presupune dreptul de a protesta, mentionand ca motivele oamenilor trebuie ascultate."Democratia presupune ca ai voie sa protestezi, deci este expresia democratiei. Eu vad ca…

- La nivelul exercitiului financiar 2017, pierderile acumulate de Compania Nationala "Posta Romana" (CNPR) se ridicau la valoarea de 8,424 milioane de lei si reprezentau TVA de plata catre bugetul de stat."In momentul stabilirii tarifului de 2,15 lei/talon distribuit au fost avute in vedere…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spunea ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen declara ca nu o cunoaste. Vom vedea ce decizie va lua miercuri. [citeste…

- Surprize neplacute vor fi și pentru unii bugetari ale caror salarii vor scadea chiar de la inceputul anului viitor, a declarat Olguța Vasilescu, duminica, la emisiunea Subiectiv realizata de Razvan Dumitrescu la Antena 3. - "Pensiile cresc anul viitor, cum au crescut și anul acesta. Anul viitor…

- "Suntem in 9 septembrie. Ieri s-au facut virari pe carduri catre 16.700 de pensionari si pentru noi, lucrul acesta e imbucurator, pentru ca a existat o mare preocupare si toate structurile au contribuit sa atingem un procent satisfacator de recalculari. Urmeaza ca de la 1 ianuarie sa achitam integral…

- ♦ Anul ce se incheie va ramane unul al contradictiilor ♦ In vreme ce economia a crescut in cel mai rapid ritm de la criza incoace, oamenii de afaceri au trait cele mai intense momente de tensiune de la revolutie incoace, din cauza schimbarilor frecvente si controversate ale legislatiei fiscale.…

- Moto: din decalogul lui CHOmsky “poporul trebuie sa aiba o gindire care nu ii permite sesizarea legaturi dintre cauza si efect.“ Ministerul Muncii prin reprezentanti sai cei mai inalti mediatizeaza la posturile de televiziune dragi lor atunci cind sint invitati iar cind nu sint invitati, iar cei din…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat ca punctul de pensie va creste incepand cu anul viitor cu 10%. Fondul pentru plata pensiilor din sistemul public este de 60.859.042 lei, adica 6,7% din PIB. La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor s-a avut in vedere o pensie medie…