Anunt de ultima ora: greva generala la metrou, incepand de miercuri Sindicalistii de la metrou sunt decisi sa intre in greva generala, saptamana viitoare. O veste care deja le da dureri de cap locuitorilor Capitalei – si nu doar celor care folosesc transportul comun in subteran pentru a merge la scoala sau la munca, ci si celor care inteleg ca masura anuntata vineri de catre sindicalistii […] Anunt de ultima ora: greva generala la metrou, incepand de miercuri is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nemultumiti de dialogul purtat cu autoritatile, sindicalistii de la metrou, care au facut deja o greva de avertisment joi dimineata, au anuntat ca saptamana viitoare vor declansa greva generala pe perioada nedeterminata.

- Sindicalistii de la Metrou anunta, joi, ca au stabilit ca incepand cu ziua de miercuri, 21 noiembrie, sa declanseze greva generala pe perioada nedeterminata, intre orele 4:00 – 16:00, subliniind ca spera sa fie dezamorsat conflictul colectiv de munca pentru a evita neplacerile calatorilor. „In urma…

- La ora 6.00 s-a incheiat greva de avertisment de la metrou. Angajații Metrorex au protestat intre orele 4.00 si 6.00, nemultumiti de salarii. Timp de o ora, calatorii au fost nevoiti sa caute alte modalitati de deplasare prin oras.

- Conducerea Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou (USLM) a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca organizarea grevei a fost decisa in urma intrunirii in sedinta extraordinara a Consiliului general al Uniunii, iar peste 90 la suta dintre salariatii Metrorex si-au exprimat anterior optiunea pentru…

- Nemultumiti de rezultatul negocierilor cu conducerea Metrorex, sindicalistii de la metrou anunta o greva de avertisment pentru joi dimineata. Mai exact pentru intervalul orar 04-06. In cazul in care nici intre timp nu se va ajunge la solutiile dorite, s-ar putea ajunge la greva generala, protest vehiculat…

- Prevederile Contractului Colectiv de Munca (CCM) actual expira pe data de 27 octombrie, iar daca negocierile care vor continua si astazi vor esua, vom declansa greva generala, undeva pe 10 - 15 noiembrie, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa,...

- Sindicatele de la Metrou ar putea intra in greva generala in perioada 10 – 15 noiembrie, in cazul in care negocierile privind noul contract colectiv de munca vor eșua, a anunțat vineri liderul sindicatului Ion Radoi. Contractul colectiv de munca expira pe 27 octombrie. Sindicaliștii cer majorarea salariului…

- Peste 250 de sindicalisti si reprezentanti ai comerciantilor de la metrou au solicitat, marti, in cadrul unui protest, demisia ministrului Transporturilor, Lucian Sova, precum si a directorului general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, amenintand, in acelasi timp, cu declansarea grevei generale daca problemele…