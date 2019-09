Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 6 WTA) a anunțat reluarea colaborarii cu australianul Darren Cahill. „Sunt fericita sa va anunț ca Darren va reveni de partea mea din sezonul urmator. D, data trecuta te-am ucis. Planuiesc sa fac asta și acum. Bine, ai revenit!Chiar daca ai fost departe de mine anul asta, te-am…

- Implinita in plan profesional, implicit si financiar, campioana sufletelor romanilor, Simona Halep, isi cauta implinirea si in plan sentimental. Si poata ca a gasit-o in bratele lui Toni Iuruc, cel care o insoteste, in ultima perioada, la mai toate evenimentele la care aceasta ia parte. Sa fie "iubaretul"…

- Daniel Dobre, antrenorul Simonei Halep, a facut o serie de dezvaluiri despre relația lui cu Darren Cahill, precedentul strateg al campioanei de la Wimbledon. Dobre a marturisit ca a stabilit cu Darren Cahill ca Simona Halep trebuie sa-și imbunatațeasca serviciul secund: „Am vorbit cu Darren, se uita…

- SIMONA HALEP, CAMPIOANA LA WIMBLEDON // Au fost doua saptamani intense pentru fanii romani ai tenisului, care s-au terminat superb, Simona Halep caștigand trofeul la care au ravnit alte 127 de jucatoare. La inceputul drumului sau spre trofeu, fostul lider mondial a fost nevoit sa se dueleze cu o romanca.…

- Curg distincțiile pe adresa Simonei Halep, dar antrenorul cu care a triumfat la Wumbledon, Daniel Dobre, pare lasat in umbra. Sportiva va primi de la președintele Klaus Iohannis Ordinul Național „Steaua Romaniei” Simonei Halep, dupa castigarea trofeului de la Londra, insa pe numele lui ”Brica” nu apare…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) este noua campioana de la Wimbledon, dupa ce a caștigat categoric finala cu Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Gica Hagi a vorbit despre reușita remarcabila de pe iarba londoneza. Mare admirator al Simonei Halep, „Regele" a laudat performanța reușita…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Daniel Dobre, antrenorul campioanei de la All England Club, pune reușita pe seama muncii in echipa, noteaza GSP.ro. „Este incredibil, nu atat victoria, ci modul cum…

Antrenorul australian Darren Cahill a declarat, vineri, la Cluj, ca daca va decide sa revina in antrenorat, prima persoana pe care o va suna va fi Simona Halep, pentru o eventuala colaborare.