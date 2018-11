Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea voucherelor de vacanta emise in primele noua luni ale anului a ajuns la 230 milioane de euro, de opt ori mai mare fata de cea inregistrata in perioada similara a anului trecut, 2018 fiind anul in care voucherele acordate si angajatilor din sistemul public au impulsionat toate segmentele turismului…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la Palatul Victoria, ca Guvernul a decis mentinerea in anul 2019 a voucherelor de vacanta in valoare de 1.450 de lei. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la Palatul Victoria, ca Guvernul a decis mentinerea in anul 2019 a voucherelor…

- Valoarea voucherelor de vacanta pentru luna iulie este de aproximativ 58 milioane de euro, fiind emise aproximativ 4,85 milioane de tichete pe hartie in valoare de 52,6 milioane euro si peste 300.

- Cererea pentru sejururi in programul “Litoralul pentru toti”, care se deruleaza in luna septembrie, este mai mare anul acesta cu 140 la suta fata de cea inregistrata anul trecut datorita voucherelor de vacanta, iar numarul turistilor a crescut de 2,5 ori, a declarat Lucia Morariu, presedinte al unui…

